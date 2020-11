La oposición fustigó al oficialismo por los cambios en Procuración

Minutos después de que el Senado le diera este viernes media sanción al proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público en el que se permitirá elegir al procurador con menos votos, el interbloque Juntos por el Cambio sacó un comunicado en el que afirma que “este avance del kirchnerismo afecta gravemente el ordenamiento institucional”. En el texto se puede leer: “El Ministerio Público no podrá cumplir con sus funciones de control de la legalidad de las leyes y decretos. Y más grave aún, será la injerencia indebida que impedirá que los fiscales puedan investigar libremente en aquellos casos vinculados al poder, como en las causas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado ya que el presente proyecto modifica el sistema de remoción”.

El comunicado completo

El proyecto aprobado hoy por la mayoría oficialista elimina la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, convirtiéndolo en los hechos en una extensión del Poder Ejecutivo.

Se amplían las funciones de la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, subordinando a la Procuración a los deseos del oficialismo, ya que tendrá intervención en los concursos para designar fiscales y en el tribunal para removerlos.

Esta intervención del poder político en la independencia de la justicia, afecta gravemente el ordenamiento institucional por el cual el Ministerio Público no podrá cumplir con sus funciones de control de la legalidad de las leyes y decretos.

Y más grave aún, será la injerencia indebida que impedirá que los fiscales puedan investigar libremente en aquellos casos vinculados al poder, como en las causas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado ya que el presente proyecto modifica el sistema de remoción.

Este proyecto avanza, mientras en paralelo el oficialismo intenta remover a los jueces Bruglia y Bertuzzi, su bloque en el Congreso ataca al procurador casal, se aprueba una reforma judicial que crea miles de nuevos cargos, se designan jueces interinos y se impulsa jueces afines en cámaras y juzgados electorales.

En síntesis, el proyecto debilita la figura del procurador general de la Nación y al Ministerio Público Fiscal que será un anexo del oficialismo avanzando sobre un poder que debe ser independiente y actuar con autonomía funcional. Los fiscales estarán condicionados por la posibilidad de ser removidos por intereses políticos lo que afectará gravemente sus garantías para el ejercicio independiente de sus funciones.

De ser aprobada esta norma, tendrán la facultad de sacar al Dr. Casal de manera inmediata considerando su cargo vacante y nombrar a un reemplazante tan solo con la mayoría que ostentan en la Bicameral en cuestión.

El procurador es un funcionario del Estado, no de una mayoría política circunstancial. Por lo tanto, requiere de un consenso mayor para poder actuar con autonomía e independencia y no ser un empleado del Poder Ejecutivo de turno. Esta reforma va en sentido contrario, no busca consenso y vulnera una institución fundamental para el funcionamiento de la república.

