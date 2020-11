Claudio Marini ensayó variantes en la última práctica de la semana

La semana previa al debut en el Torneo Federal A de transición, Boca Unidos la cerró durante la víspera con una práctica de fútbol donde el entrenador Claudio Marini probó variantes en la posible formación titular.

Respecto al equipo principal que se presentó el pasado miércoles en Resistencia, empate frente a Chaco For Ever en 3 tantos, se produjeron tres cambios, ingresando entre los once iniciales, los experimentados Leonardo Baroni, Cristian Núñez y Antonio Medina.

De esta forma, los que fueron desplazados en esta prueba, pasaron al equipo alternativo que son el defensor Franco Lazzaroni y los delanteros Gonzalo Ríos y Lautaro Larrasabal.

Marini ya había adelantado que “el equipo que se vio contra For Ever, en un gran porcentaje, es el que saldrá a jugar en el debut”, pero que “retoques, si se recuperan algunos jugadores, habrán”.

En tanto que también se manifestó sobre la situación de Baroni, que en Chaco jugó para los suplentes, “no descartamos que arranque el torneo. Lo conozco de mi primer paso por el club, no cambia mi visión sobre él”.

Durante la mañana del sábado, en el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina, el plantel profesional de Boca Unidos entrenó y sumó minutos de fútbol.

Durante la práctica, el cuerpo técnico buscó la puesta a punto del equipo para llegar de la mejor manera al juego que disputará como local el sábado 5 de diciembre, desde las 17, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco por la primera fecha de la zona Reválida Norte.

La práctica consistió en tres bloques de fútbol, parando Marini al equipo principal con Cristian Martínez; Nicolás Monje, Ariel Morales, Baroni y Alejandro Leani; Gabriel Ramírez, Diego Sánchez Paredes y Ramiro Schweizer; Germán Herrera, Núñez y Medina.

Durante el ensayo realizó múltiples cambios, ingresando, entre otros, Rolando Ricardone, Lazzaroni, Ataliva Schweizer y Larrasabal.

El plantel boquense quedó liberado hasta mañana cuando ingresará a la recta final de la preparación con vistas al encuentro del sábado.

La Reválida Norte contará con cinco equipos, además de Boca Unidos y Sportivo Belgrano, estarán Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Unión de Sunchales y Juventud Unida de Gualeguaychú.

En esta instancia jugarán todos contra todos a una rueda y solamente el primero avanzará a la etapa Reclasificatoria.

Luego del debut, Boca Unidos quedará libre en la segunda fecha y recién volverá a jugar el domingo 13 cuando visite a Defensores de Belgrano.

Mientras que los otros dos partidos serán contra Unión en Corrientes, el domingo 20, y frente a Juventud Unida, el domingo 27 en Gualeguaychú.