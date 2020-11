Sobre la posibilidad de la vacuna, Valdés sostuvo que la Provincia se encuentra expectante

El gobernador Gustavo Valdés tomó contacto con la prensa este martes luego de la entrega de premios del Teko 3.0 y abordó diversos temas, entre ellos la inclusión de Corrientes como zona franca, los conflictos limítrofes con Paraguay, la pandemia y el presupuesto provincial para 2021.

En primer lugar, se refirió a la inclusión de Corrientes como zona franca, dejando en claro que es importante trabajar sobre las promociones y beneficios que la misma otorgará, teniendo en cuenta que por vez primera la Provincia se ve incluida, junto a Formosa, Chaco y Misiones.

“Es clave importante tener una zona franca donde no se paguen impuestos. Corrientes no era una de las provincias más avanzadas en tecnología e íbamos a quedar en desventaja enorme si no hubiésemos sido incluidas en el régimen de promoción”, manifestó el mandatario.

A la vez que subrayó que “depende de nosotros, agudizar los sentidos, apelar a la imaginación y pensar a futuro”, incluyendo el uso de las tecnologías como ser la robótica y la computación.

“Todo esto es fundamental para que Corrientes alcance el nivel de desarrollo que pretendemos”, concluyó expresando el titular del Ejecutivo provincial.

Pandemia del Covid-19 y posibilidad de una vacuna

“Este fin de semana se clausuraron muchos bares, hay que ser conscientes de que, a más movilidad, más casos y más muertes. La gente debe entender que no se puede hacer todo lo que quiere, que hay que seguir con los cuidados”.

El mandatario además comentó que hubo una invitación para viajar a Rusia a interiorizarse sobre la vacuna en desarrollo, pero que consideró que “es al Estado nacional a quien le compete este tipo de gestiones”. Agregó que desde la provincia se encuentran ilusionados y expectantes respecto a los avances.

Presupuesto provincial 2021

“Con respecto al presupuesto, le estamos dando los últimos retoques con el ministro (de Hacienda) Rivas Piasentini, esperemos tenerlo aprobado antes de fin de año, ya sea en una sesión ordinaria o extraordinaria”.

Conflictos con Paraguay por la explotación del río Paraná

“Es necesario que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto desde la Cancillería, la confusión de límites termina generando problemas porque nosotros cuidamos la fauna íctica pero del otro lado no”, aseveró Valdés.