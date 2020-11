Alario: "Nunca me arrepentí de haber venido a Alemania"

Lucas Alario atraviesa su mejor momento desde que llegó a Alemania y con la camiseta del Bayer Leverkusen lleva siete goles en los ocho partidos disputados en esta temporada, entre Bundesliga, Copa Alemania y Europa League.

"Yo sé bien que me ha costado a lo mejor algunos años más que otros. Creo que al principio de este año no estaba teniendo las oportunidades que quería, pero nunca dudé de mí y seguí trabajando. Hoy me toca otra realidad que es estar jugando mucho más de lo que deseaba. Trato de disfrutarlo al máximo", contó en diálogo con TyC Sports.

En cuanto a la falta de minutos de Exequiel Palacios, quien lo reemplazó a sobre el final de la victoria frente a Friburgo por 4-2, el ex River y Colón opinó: "Le pasa lo que me pasó a mí al principio. Venis jugando y te chocas con otra realidad. Empezar prácticamente de cero y adaptarte a un país que es difícil y distinto a lo que uno está acostumbrado. El fútbol y los entrenamientos llevan su proceso, pero hay que estar tranquilo y entrenar para mejorar".

"Acá hay que laburar más. Por ejemplo, en Argentina con hacer una hora de gimnasio a lo mejor te alcanzaba y acá necesitas media o una hora más", dijo.

Además se refirió a los rumores que lo acercaron al Leeds que dirige Marcelo Bielsa.

"No tuve contacto ni hablé con Marcelo (Bielsa). Sé del rumor porque me lo comunicó mi representante, pero fue solo un sondeo. Le preguntaron a mi representante y después al club, pero después no avanzó mucho mas", confesó.