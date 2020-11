Rocío Oliva reveló la charla que tuvo con Claudia Villafañe por la internación de Maradona

La internación de Diego Maradona que conmocionó al ambiente futbolero fue seguida casi minuto a minuto en Polémica en el Bar, el programa que conduce Mariano Iúdica en América TV y en el que participa habitualmente Rocío Oliva. La última novia reconocida del Diez se mostró preocupada por la salud del ex futbolista y reveló la buena relación que tiene con Claudia Villafañe, y con sus hijas, Dalma y Gianinna.

Durante la jornada del lunes, Oliva había recibido una agresión vía redes sociales de parte de Verónica Ojeda, a quien últimamente se la veía cerca del astro a raíz de su hijo en común, Dieguito Fernando. En su cuenta oficial de Instagram, Ojeda compartió con sus seguidores unas historias con comentarios muy filosos, sin mencionar a Oliva. “Mis lágrimas jamás son de coco (cocodrilo), mis lágrimas son de felicidad o de tristeza total, harta de tanta pavada”, escribió en tono irónico. Luego, compartió una imagen con Dieguito Fernando con un fuerte mensaje: “Te mandamos un besito, estúpida”.

En el programa del lunes, Oliva se refirió a la polémica publicación. “Esto fue hoy y la internación de Diego también fue hoy, me parece que está mal", arrancó un descargo que eligió tomarse con calma. “Aunque tenga miles de estos mensajes, me rebota”, contó la panelista antes de hacer la revelación que tomó por sorpresa a todos en la mesa.

“Hoy a raíz de la internación de Diego hablamos con Claudia…” comenzó a contar Rocío. “¿Cómo, cómo?” intervino sorprendido Iúdica, y el estupor se trasladó al resto de la mesa. “Yo siempre tuve un buen diálogo con Claudia, la verdad que siempre hemos hablado bastante en lo que respecta a ya sea solucionar un problema o una discusión, todas las cosas que sucedían en el camino”, amplió la periodista. Según su testimonio, tiene “línea directa" con la madre de Dalma y Gianinna y “están tomando cartas en el asunto juntas”. En ese sentido, pasó a dar su visión de la visita de Diego a la cancha de Gimnasia que encendió las alarmas por su preocupante estado de salud, que derivó en la internación de esta tarde.

El pasado viernes, Diego Maradona cumplió 60 años. Recibió los saludos de todo el mundo futbolero y, en coincidencia con el comienzo del torneo oficial en Argentina luego de la suspensión por la pandemia, la Liga Profesional de Fútbol que preside Marcelo Tinelli, junto a la Asociación del Futbol Argentino, dirigida por Claudio Tapia, habían planeado un festejo. Sin embargo, durante la semana la salud y el estado de ánimo del astro no fueron los mejores y se especuló hasta último momento con su presencia. Finalmente, asistió al estadio de Gimnasia por unos minutos, se abrazó con Tinelli y Tapia, recibió una plaqueta a modo de homenaje y se marchó antes de que empezara el partido en el que su Gimnasia goleó 3 a 0 a Patronato.

En su descargo, Rocío desligó al club, a Tinelli y a Tapia y pasó a contar intimidades de la presencia de Diego en el Bosque. Y todos sus misiles apuntaron contra Verónica Ojeda. “Lo que me contó Claudia hoy fue que Giannina fue a saludar a su papá temprano por el cumpleaños, acompañada por Benja”, relató Oliva en referencia al hijo de Giannina con el Kun Agüero. “Estaban lo más bien, pero viene Verónica y le dice: ‘Cambiate que tenés que ir a la cancha’”.

Siempre según su diálogo con Claudia, Oliva contó la disconformidad de Giannina por la situación. “Yo no me voy a prestar a este circo, me voy a mi casa. No tiene que ir así mi papá, en estas condiciones”, dijo la hija del Diez. Pero Ojeda insistió: “Diego, andá a cambiarte que está todo armado”.

“¿Nadie del entorno pone freno a todo esto?”, preguntó Cabak. “No hay nadie”, contestó Oliva. Por su parte, Gastón Recondo contó que allegados a Maradona pidieron que no le acercaran el micrófono de la transmisión televisiva. “Eso demuestra que Diego no estaba para ir a la cancha el viernes”, razonó el periodista deportivo.

Oliva cuestionó en duros términos la decisión de Verónica Ojeda y brindó su interpretación. “Es muy chiquito lo que busca ella al lado de algo tan grande. Me parece muy bajo. Una foto entrando a un estadio en el cumpleaños de Diego ella y el hijo, queda en un segundo plano cuando se trata de la salud en el medio. Me parece una locura”, remató Oliva. Luciana Salazar volvió a preguntar sobre el poder de decisión de Diego. Y Oliva eligió cuidadosamente las palabras. ¿Entendés cómo se lo presentan? ‘Tenés todo armado, tenés que estar, te está esperando la gente, hay una pantalla’. Y él dice, ‘están todos esperándome a mí, no les voy a fallar’. Porque hasta estando mal, Diego es noble".

Más adelante, Rocío volvió a referirse a su diálogo con Claudia, para resaltar la buena relación entre ambas. “Hablé con Claudia y le dije: ‘La única solución es que sus hijas vayan y hagan algo por el padre’", dijo antes de recordar uno de los momentos más dramáticos en la vida del Diez. "Cuando Diego se recuperó de la droga, a Gianinna siempre le decía: ‘Yo me recuperé por vos’. En ese momento se enojó, pero el agradecimiento fue muy grande. Ahora puede volver a enojarse, pero el día de mañana el agradecimiento puede ser mucho más grande”.

Oliva también contó intimidades de su relación con Giannina, que tuvo un pasado de rispideces públicas pero que al parecer en los malos momentos unen fuerzas en torno a la salud de Diego. Primero, contó cómo se enteró la hija de la internación del padre. “Llamó al psiquiatra de Diego y le dice de hacer un Zoom con todos los hermanos para ver de qué manera lo podían ayudar. ‘Tu papá en este momento está internado’, le contestó el psiquiatra. De esta forma se enteró Giannina", contó Rocío ante la indignación de la mesa. “Quiere ir a verlo y yo me ofrecí a acompañarla, pero Ojeda maneja la puerta", agregó.

Finalmente, Oliva contó otra perlita de su relación con Claudia. “No es la primera vez que hablamos. A veces le contaba por qué me peleaba con Diego y ella me tranquilizaba”, reconoció, antes de reflexionar sobre la importancia del cuidado del ex futbolista. “Acá todos lo amamos a Diego, de alguna forma u otra. ¿Quién está dispuesto a ayudarlo? Yo estoy dispuesta. Dalma y Giannina están dispuestas. Claudia está dispuesta. Entonces tenemos que agarrar nosotras cuatro y llevarnos puesto a todos los que están ahora y los que van a venir”.

Infobae