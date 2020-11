El emotivo recuerdo de la mamá de Octavio Ortmann, a un año de su muerte

Con una emotiva publicación, Soledad González recordó a su hijo Octavio Ortamann, al cumplirse un año de su fallecimiento.

El joven murió el 3 de noviembre al caer del cuarto piso de un edificio céntrico, ubicado por la calle Moreno de la ciudad de Corrientes.

En sus redes sociales, González contó: "Hace 1 año recibía un llamado donde me decían: "anote está dirección... Octavio tuvo un accidente"".

"Fui preocupada pensando que me iba a encontrar con Octa lastimado con algo roto que se yo! Nunca pensé llegar y verte ahí tirado, con una manta encima, no entendía nada, no se si lloré", detalló la mujer.

Y agregó que se sintió "la peor madre del mundo por no haberte cuidado, nunca pensé que me iba a tocar pasar por esto".

"Hoy a un año sólo quiero dar las gracias a cada una de las personas que sin conocerme se pusieron en mi lugar (no se lo deseo a nadie esto) a mi familia, a mis amigos y a los amigos de Octa que siempre lo tienen presente y me hacen llegar su amor", añadió.

Además, en una serie de 10 fotos en su cuenta de Instagram, explicó cada uno de los momentos de Octavio, desde su nacimiento.

"Quiero contarles estas fotos que elegí la 1° su primer foto al llegar a casa, 3 días tenía mis piernitas de carau".

La segunda es del "8 de marzo al recibir su bautismo, 3º y 4° su 1er añito 9 meses haciendo todo a mano para que salga la mejor fiesta y así fue", dijo.

La quinta imagen es "su primer largada sólo en la fiesta de su abuelo en sus 25 años de promoción de la policía; la 6° en salita de 5 en fiesta de la familia de su jardín; 7º y 8° disfrutando de su pasión, el básquet y en su club adorado que tanto hizo por el el Club San Martín", añadió en su posteo.

Entre tanto, la "9° mi último día de la madre con él y 10° la última foto que nos sacamos un 2 de noviembre de 2019", cerró su explicación.

Para finalizar, Soledad González resaltó: "Gracias amor de mamá por haberme regalado 16 hermosos años, me enseñaste a ser mamá, lo que es amar sin conocer, nunca pensé que Dios me iba a mandar este desafío pero confío en el y se que me va a dar fuerzas".

"Sólo te pido amor mío que siempre estés a mi lado y no me dejes caer, voy a ser fuerte como siempre lo fui para vos, TE AMO CON TODA MI ALMA", indicó.