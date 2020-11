Día del mate: los 5 mitos más insólitos de la infusión favorita de los argentinos

El 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate, una de las bebidas más representativas de la Argentina. ¿Por qué? La fecha es oficial desde 2015 y se celebra en honor al caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como Andresito. No sólo fue el único gobernador indígena de la historia argentina, sino que fomentó la producción y distribución de la yerba mate.

El mate es la bebida más consumida en los hogares argentinos (90%): se toman más litros de mate que de agua por persona en el país.

La palabra mate nace del vocablo quechua matí, y significa calabaza, ya que era el recipiente y material donde más se tomaba cuando los españoles llegaron a América del Sur. En tanto la bombilla se denominaba tacuarí y era simplemente una cañita ahuecada.

Los mitos más insólitos sobre el mate

1 - "El mate baja el colesterol y es bueno para el corazón"

"El mate cebado aporta polifenoles, otorgando a esta bebida capacidades antioxidantes. A su vez, contiene vitaminas del grupo B, algunos minerales como magnesio y potasio y cafeína. El saber popular indica que la yerba mate tiene propiedades como las de ayudar a bajar el colesterol LDL, proteger el sistema hepático, estimular el sistema nervioso central y beneficiar el sistema cardiovascular, pero al día de la fecha la evidencia científica es insuficiente para afirmarlo", señala la Dra. Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en Nutrición y directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF, en diálogo con Télam.

2 - "Tomar mate ayuda a bajar de peso"

La especialista apunta que "no hay alimentos que adelgacen o engorden. El mate puede consumirse tranquilamente en planes de descenso de peso, en forma de infusión en el desayuno o merienda, o como acompañamiento durante el día. Es importante no agregarle azúcar ya que de esa forma se convertiría en una bebida que aporta calorías vacías. Una práctica muy común, es la de reemplazar la comida con mate, con el objetivo de 'engañar a la panza'. De esta forma, no solo podríamos llegar a excedernos con su consumo, si no también estamos perdiendo tiempo engañándonos cuando podríamos estar trabajando en aprender hábitos sostenibles en el tiempo".

3 - "Desayunar sólo mate está bien"

"Si bien nadie dice que está bien o que está mal, romper el ayuno nocturno únicamente con mate puede ser deficitario en relación a la incorporación de nutrientes. Lo ideal, para que el desayuno aporte todos los macronutrientes, nos sacie y nos prepare para el resto del día es que esté conformado, en líneas generales, por una infusión, una fruta/verdura, cereales integrales, y alguna fuente de grasas saludables y proteínas. Esto no significa que no podamos desayunar con mate, pero si estamos buscando que nuestro desayuno sea completo e integre los nutrientes necesarios, va a ser insuficiente", señala la médica nutricionista.

4 - "El mate reemplaza el agua"

De acuerdo a Busnelli, "no hay ninguna bebida que iguale la función hidratante del agua. Tomar mate tiene efecto diurético, es decir que favorece la eliminación de líquidos, por lo que debería ser un acompañamiento, no un sustituto, de los 2 litros de agua recomendados por día".

5 - "Se puede tomar todo el mate que uno quiera"

"Si bien en este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la yerba mate, lo ideal es no excederse de 2 litros diarios ya que puede colaborar con algunos procesos inflamatorios. El mate posee compuestos que pueden irritar en caso de acidez gastico o algún malestar digestivo".

El nuevo ritual del mate

Si hubo un gran sobreviviente en este 2020 marcado a fuego por la pandemia de coronavirus , fue el ritual del mate, que se adaptó a la nueva normalidad.

"El motivo de esto yace en que tomar mate a la mañana aumenta la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, que estimula los centros de recompensa cerebrales generando una sensación de placer y sentimientos positivos", afirma la doctora Teresa Torralva, directora del Departamento de Neuropsicología de INECO, en un estudio realizado para CBSé.

La yerba tiene grandes valores vitamínicos, los que permiten un mejor funcionamiento del cerebro. En este sentido, Torralva agrega "el mate también está asociado con el aumento de la serotonina en el cerebro, lo que se traduce en un equilibrio hormonal y se convierte, entonces, en un aliado natural contra el decaimiento anímico generando un incremento en los niveles de sensación de bienestar".

No compartir el mate es uno de los mandatos de la cuarentena por el coronavirus. Sin embargo, también hay que tomar ciertas precauciones con la bombilla, el mate y el termo de uso individual.

Sol Orquera, CEO de CBSé, apunta que “INECO aporta la explicación científica a lo que inconscientemente nos pasa cuando disfrutamos de un mate. El acto de tomar nos conecta con lo positivo, nos acompaña y es por eso que en estos tiempos se convirtió en el gran compañero de cada argentino”.

Debido a la pandemia, este año no se realiza MATEAR, el evento más importante de la industria organizado por el Instituto Nacional de Yerba Mate. Sin embargo, CBSé decidió celebrar la fecha con sorteos, promociones y descuentos a través de las redes sociales.

Dónde están los museos del mate

“Son tesoros que guardamos porque conservan historias y momentos que hemos compartido. Guardan valores como el dar y el recibir, como el saber esperar el turno y agradecer”, describe Mabel Salmoni el significado del mate en su vida. En 2017, junto a su compañero Fernando Buonsanti, decidió darle un espacio físico exclusivo a los 1.400 envases de yerba que conformaban su colección y exhibirlos para todo aquel que quiera conocerlos.

Así nació el Museo de la Yerba Mate en la localidad de Reta, partido de Tres Arroyos, que integra la Ruta Nacional de la Yerba Mate a nivel nacional, y que se puede visitar con entrada libre y gratuita.

Hace 35 años la pareja comenzó a guardar las etiquetas que hoy tapizan las paredes del museo, desde el techo hasta el piso. Hay ejemplares de Paraguay, Brasil y Uruguay, por supuesto, pero también de los Estados Unidos y países árabes.

Por eso hay tanta variedad en el kilaje y en los materiales de los envases: cajones, bolsas de lienzo y de arpillera, papeles, cartones, plásticos, vidrios, latas y maderas que acompañan la colección de 600 mates.

Museo del Mate en Tres Arroyos

Otro Museo del Mate está en Sierra de la Ventana, municipio de Tornquist. Fue creado hace 11 años por Alberto Plaza. “Hay más de 3.500 mates y tenemos otros guardados porque no hay más lugar para exhibirlos”.

Incluye piezas antiguas relacionadas a la tradición matera como latas de yerba, publicidades, pavas y termos. El museo incluye salas en homenaje a los caídos en Malvinas, y a figuras populares como Horacio Guaraní y Facundo Cabral.

Entre los objetos más llamativos se destaca el mate listo de los años '30, que consistía en una cánula que conectaba la base del termo con un mate. El coleccionista recordó que el termo perteneció a la Fábrica Argentina de Aparatos Térmicos y es uno de los primeros que salieron a la venta en el país.

Otra curiosidad son los 'mates silbadores' que usaba la clase alta en tiempos de la Colonia. “Cuando querían que los sirvientes les calentaran el agua o cambiaran la yerba soplaban el pajarito que tienen sobre el asa”, relata Plaza.

