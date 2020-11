La desgarradora despedida del hermano de Diego Maradona: "Este gran dolor no se irá nunca"

A cinco días de su muerte, Diego Maradona aún recibe decenas de homenajes y despedidas por parte de varias figuras de todos los ámbitos y a nivel internacional. Pero esta vez fue el turno de Lalo, uno de sus hermanos menores, quien lo recordó con una serie de fotos retro.

El futbolista compartió a través de las redes sociales varias fotografías familiares del "Diez" que muestran sus años de juventud rodeado del amor de sus padres y sus primeros pasos con la pelota. Además dedicó un profundo mensaje para despedirlo.

"Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu!! Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible", empezó en un hilo de Twitter que superó los diez mil "me gusta" y se viralizó.

Y continuó: "En ese momento decía que 'vos eras de otro planeta', con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca".

Diego Maradona con su hermano LaloDiego Maradona con su hermano Lalo.

El también director técnico se mostró orgulloso de la carrera de su hermano mayor y recordó momentos como unas vacaciones en la playa y algunos partidos de fútbol antes de alcanzar el éxito. "Tu familia siempre va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Qué digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. TE AMO HOY Y SIEMPRE", cerró emotivo.

