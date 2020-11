Lucas Arn espera el regreso para que Comunicaciones muestre otra cara

El plantel de Comunicaciones continúa con su preparación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con vistas en el reinicio de la Liga Nacional de Básquetbol. “La verdad es que estamos con toda la expectativa para volver a jugar y mostrar otra cara del equipo y de lo que realmente queremos hacer dentro de la cancha”, sentenció Lucas Arn, jugador del plantel mercedeño.

Comu entrenó ayer por la mañana en el Club San Lorenzo con la única baja de Miguel Gerlero, que dio positivo para covid 19. El jugador cordobés se encuentra en buen estado, a la espera de poder hacerse el nuevo hisopado (sería hoy) que determine el alta médica para poder retomar los entrenamientos.

El equipo dirigido técnicamente por Ariel Rearte trabajó sobre nuevos sistemas que le permitan tener mayor fluidez ofensiva, uno de los puntos bajos en los primeros ocho partidos. Además, se busca poder ajustar el trabajo de los internos (Austín Williams y Robert Battle) llegados una vez iniciada la competencia.

El inicio de la temporada fue negativa para Comunicaciones, dado que hasta el momento no pudo ganar en ocho presentaciones. “La verdad es que nos sorprendió un poco a todos, pero tiene que ver con que no pudimos arrancar con el equipo completo”, comentó Arn.

El alero bonaerense, agregó: “Justo unos días antes del primer juego lo perdimos a Junior (Luis Cequeira) por una lesión. Pese a la suma de ciertas debilidades nos hizo creer que incompletos podíamos competir igual, lo hicimos de cierta manera pero parecía que siempre nos faltaba un poco”.

“Después eso lo pagamos caro, porque sumar compañeros nuevos en plena competencia con el formato de este año es realmente difícil, sobre todo con los extranjeros que no conocíamos su forma de jugar. Este receso nos permite ensamblarnos como equipo y pensar en una reanudación más positiva”, afirmó.

La competencia se paró por un brote del coronavirus que afectó a varios equipos, en el caso de Comunicaciones el único que dio positivo fue Miguel Gerlero. “Estamos esperando la recuperación de Miguel, hablamos todos los días con él, por suerte se encuentra bien y con ganas de volver, pero por una cuestión protocolar y obvia no puede sumarse al plantel”.

Arn, que regresó esta temporada a Comunicaciones y se convirtió en el segundo goleador que tiene el plantel en la presente temporada con 101 puntos en 8 partidos disputados (12.6 de promedio por juego), contó cómo viven este momento.

“Más allá de que imaginábamos esta situación y que pensábamos que los contagios era un posibilidad que sucedieran en la burbuja y más allá de estar preparado mentalmente, se vive de otra manera, con nerviosismo y por ahí con un poco de miedo en algunos casos no sólo por la posibilidad de enfermarse, sino por perderse parte de la concentración o la competencia”.

“Nadie quiere perder nada, todos vinimos a competir y a que esto funcione. De todas maneras tenemos que mantener la calma y concentrarnos en el trabajo”, señaló.

Desde la aparición del primer caso de covid-19 en la denominada burbuja, mucho se habló de las responsabilidades. Arn sostuvo que “todos somos un poco culpables de que esto no haya funcionado como debía. Era difícil mantener la burbuja en un hotel en Capital Federal sin un espacio al aire libre, con 10 equipos”.

Reconoció que “es un poco agobiante el encierro, todos moviéndonos en un mismo alojamiento con sólo dos ascensores para 220 personas. De alguna manera, en cuanto a infraestructura no funcionó y también hubo responsabilidades individuales que no podemos señalar con el dedo”. En este caso dijo: “Los jugadores somos todos y deberíamos actuar en conjunto. Eso también falló y esa suma de errores llevaron a la suspensión y la discontinuidad de la Liga. Sería hipócrita señalar con el dedo que hay más responsables con nombre y apellido y eso ya no importa, porque hoy los responsables somos todos y todos tenemos que defender que no solamente está en juego el trabajo de todos los jugadores de la Liga, sino también la Liga Argentina y el Torneo Federal”.

Por último, habló sobre cómo sobrellevan estos días en Capital Federal. “La verdad es que por momentos es agobiante y tratamos de encontrarle la vuelta, salir a la terraza del hotel a tomar un poco de aire. Pero tratamos de estar en los espacios que tenemos, mantener la calma y enfocarnos en el trabajo, sobre todo ahora que no estamos compitiendo”.