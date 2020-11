EE.UU.: incertidumbre por los resultados de las elecciones

Decenas de millones de estadounidenses decidieron ayer quién será próximo mandatario de la superpotencia en unos comicios marcados por la división, la crispación y la pandemia de coronavirus, que causó hasta el momento 231.000 muertes, costó millones de puestos de trabajo y revolucionó la vida diaria.

Cerca del cierre de esta edición, comenzaban a cerrar las urnas en los primeros condados del país norteamericano, y no existían datos precisos sobre quién de los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden se lograba imponer.

Los primeros colegios electorales que cerraron fueron en los estados de Indiana y Kentucky. Al igual que los de Nueva York, Virginia y Maine, los centros de votación en estos dos estados habían abierto a las 06:00 de la mañana hora local (11.00 GMT).

Indiana, que define 11 votos electorales, y Kentucky, que tiene 8 votos electorales en juego, son dos estados históricamente inclinados hacia el lado de los republicanos.

Los centros de votación de los diferentes estados irán cerrando de manera escalonada en el resto de Estados Unidos, cuyo territorio abarca nueve husos horarios distintos.

Donald Trump

El presidente Donald Trump dijo ayer sentirse "muy bien" sobre sus chances de ser reelegido, al comenzar la jornada electoral en el país.

"Nos sentimos muy bien", dijo Trump con voz ronca en una entrevista telefónica concedida a la cadena Fox News en la que se mostró confiado en que los republicanos "tendrán la victoria" sobre los demócratas encabezados por el candidato Joe Biden.

El mandatario dijo asimismo que espera triunfar "en grande" en los estados clave de Arizona, Florida y Texas, y aseguró que le irá "muy bien" en Carolina del Norte y Pensilvania.

"Creemos que nos está yendo muy bien en todas partes", afirmó, y aseguró además que tendrá una muy buena votación entre los afroestadounidenses y los hispanos.

Joe Biden

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo ayer que no hará comentarios sobre sus eventuales planes de gobierno hasta no conocer los resultados finales de las elecciones y que no sentirá responsabilidad de responderle a su rival republicano en caso de que éste se declare anticipadamente vencedor.

"No haré comentarios sobre mis planes de gobierno hasta que los resultados no estén claros, algo que tal vez pueda suceder el miércoles por la noche. Hay mucho en juego aquí, pero si tengo que decir algo antes, lo haré, incluso esta noche", expresó Biden en rueda de prensa en Wilmington, estado de Delaware, según reportó la televisora CNN.

