El Presidente de Gimnasia cargó duro contra River y lo tildó de "caprichoso"

Gabriel Pellegrino, además de ser el presidente de Gimnasia, es Prosecretario de la Liga Profesional y como tal, fue uno de los que firmó el último sábado la carta que se le envió a River para confirmar que no estaba autorizado a jugar en el River Camp en el nuevo torneo.

Este mediodía, en diálogo con TyC Sports, catalogó como un "papelón" lo que hizo el Millonario, al ser "un club tan grande", porque además desde un principio se le había advertido que no iba a poder jugar en su predio de Ezeiza.

"Me pareció un papelón de parte de un club tan grande, que en la mesa de la liga siempre dijo que quería un fútbol unido e igualitario en cuanto a las posibilidades y estaba pidiendo algo distinto que no sumaba para nada. El arranque fue malo por eso nada más. River no cuenta la verdad: todo se habló previamente para no llegar a los diálogos, presentaciones y todo el circo. Todo estaba hablado y estaba claro que no podían jugar ahí", indicó Pellegrino.

En tanto, acerca de la reunión con Claudio Tapia primero en las oficinas de la AFA y luego la visita del propio Chiqui al predio de Ezeiza, explicó: "Que Tapia haya ido a visitar al River Camp no significa que iban a jugar ahí. Fueron a visitarlo porque es un predio hermoso y modelo para todo el fútbol argentino. El problema es quién quiso crear esta división: ¿cuánto suma que vos vayas y te sientas con el presidente de la AFA para jugar en un lugar cuando venís de un lugar donde te dijeron que no? Es como que hables con tu mamá y con tu papá y uno te da permiso y uno no: y vos seguis insistiendo, y a lo mejor termina siendo una pelea de tus viejos. Es un capricho".

Además, recordó: "River está en la mesa de la Liga y tiene su lugar para discutir lo que quiera, entonces lo que no están contando es la verdad. Si hay otro problema, que lo digan. Mirá si no vamos a escuchar a River o a Boca. Si vos buscás algo mejor para el fútbol argentino, no tenes que hacer eso. No estás uniendo, estás dividiendo. Un club importante como River tendría que entender que no suma nada que vaya al River Camp en este momento".

Por último, aseguró que tras toda esta cuestión, no es que hubo un perjudicado entre Tapia, presidente de la AFA, y Tinelli: "Acá sale salpicado el fútbol argentino", concluyó.