Ricardo Montaner contó que parte de su familia tiene coronavirus

“Nos vino a visitar Mr. COVID, pero yo creo en el Dios de la salud...”, escribió Ricardo Montaner en su cuenta oficial de Twitter este martes 3. El cantante se encuentra aislado en su casa de Miami porque parte de su familia se contagió de coronavirus. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes para desearle una pronta recuperación a sus seres queridos.

“Parte de la familia ha sido tocada por el COVID, Carlitos perdió la batalla, pero el resto, todos han salido con éxito, ahora estamos orando por #Ruper nuestro aliado desde hace 30 años... oramos por él y sabemos que Dios tiene el control”, explicó el cantante, triste por recordar la pérdida de su primo, Carlos Rodríguez que murió en marzo pasado en España.

Este miércoles, el artista publicó una foto para llevar tranquilidad a sus fanáticos y dio detalles de su salud y la de sus seres queridos: “Amaneció otro día que no es poco. La salud de la familia muy bien gracias a Dios. Los miembros de la manada saliendo adelante. #Ruper estable y todos orando por él y aprendiendo que lo de este virus no es un juego. Gracias por los mensajes de amor. Dios está en control...”.

El clan Montaner está radicado en Miami, donde los integrantes de la familia conviven gran parte del tiempo en una mansión: su esposa Marlene y sus tres hijos: Mau, Evaluna y Ricky. También suelen pasar sus días allí las parejas de los tres jóvenes: Sara Escobar, Camilo Correa y la argentina Stefi Roitman, que regresó al país mientras planea su casamiento.

Cabe recordar que Ricardo quedó muy dolido hace unos meses cuando su primo Carlos falleció en Madrid, afectado por el coronavirus. Si bien por cuestiones laborales, por la distancia, no se veían asiduamente, Ricardo y Carlos tenían una gran relación. Él fue su referente, la guía en su juventud.

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo en España, este virus se lo llevó. Los más frágiles son los que se llevan la peor parte…hay que cuidarlos tanto”, comenzó narrando en su cuenta de Instagram. Más allá de la reflexión, buscó concientizar. Su primo estaba dentro de la línea de riesgo por su avanzada edad. Y así, en medio del dolor, con su texto buscó que los más jóvenes no se olviden de sus mayores.

En otro fragmento de la despedida pública, el cantautor hizo referencia a las aficiones de su primo. “A Carlitos le gustaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo en consuelo de que ‘La Gloria de Dios’ sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y el recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él”.

Luego, Montaner manifestó qué sentimiento lo invadía a él, pero también a su familia. “Hoy nos ha caído una aplanadora arriba. Puede que esté mejor arriba, pero la verdad es que hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender… Paz”, concluyó.

Infobae