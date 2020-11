Diputados: la reconstrucción de la Ruta Provincial 126 generó debates en el recinto

En la sesión 23 de la Cámara de Diputado se aprobó ayer la ley que establece el 6 de noviembre como “Día patrio”, con el objetivo de reivindicar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y el rol que ha cumplido la provincia de Corrientes. Mientras que los proyectos de reconstrucción de la Ruta Provincial 126 posibilitaron a la oposición destacar el compromiso nacional con la provincia de Corrientes.

Tras la aprobación del “Día patrio” y la Asignación Retributiva Vitalicia Provincial (Arvp) para el personal que desempeña tareas de bombero voluntario, entre otras iniciativas, el debate que permitió al Frente de Todos el Presupuesto nacional 2021 fue el pedido de informe sobre la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial 126 en el tramo Sauce-Curuzú Cuatiá. “El problema tiene más de diez años. Su reparación es una necesidad de tránsito. La situación ya es un karma para los habitantes de la zona, que han puesto un cartel en el ingreso que dice ‘no se olviden de la ruta 126’, dijo el diputado Marcos Otaño (PJ) al tomar la palabra.

Por su parte, el diputado Aníbal Godoy, de Acción por Corrientes, indicó que “no podía creer cuando un vecino de Sauce me dijo que la obra está parada. Tuve una conversación con el presidente de Vialidad provincial, Armando Espíndola, y efectivamente me confirmó la situación, puesto que no se produjo el desembolso de la entidad, ya que venció el plazo del crédito, y que ahora están gestionando un nuevo desembolso”.

Luego, el diputado Héctor López garantizó que la obra se va a realizar y su par, Javier Sáez, del PP, pidió que se anexe a este pedido de informe uno dirigido a Vialidad nacional. “Sabemos que el 30 por ciento del trabajo lo va a hacer la provincia y el 70 Nación, que también tendría que brindar información sobre la obra”.

“Sin lugar a dudas es un tema que nos preocupa. Esta obra fue incluida en el presupuesto del año 2021 gracias a las gestiones de casi todos los legisladores correntinos nacionales”, respondió rápidamente el diputado Horacio Mórtola (PJ).

Finalmente el proyecto de resolución fue aprobado, misma suerte corrió el proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas administrativas para establecer la pesca con devolución en época de veda en Corrientes.

“Hay que respetar a rajatabla el protocolo y pedirle a los clubes que también nos ayuden al control de la pesca con devolución para evitar la depredación”, dijo el diputado López .

Mientras que el diputado Otaño (PJ) pidió la reglamentación de la Ley de Turismo que sigue sin reglamentarse. “Hemos acompañado el pedido de emergencia turística, pero la ley crea un fondo provincial que podría saltear la burocracia de los bancos y ayudar al sector que hace ocho meses están sin trabajar”, dijo.

El proyecto en cuestión fue aprobado junto a otras iniciativas que tuvieron tratamiento en el recinto.