Natalie Pérez mostró el accidente que tuvo en Masterchef Celebrity

Natalie Pérez fue elegida para reemplazar a Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, en Masterchef Celebrity, el exitoso reality de Telefe conducido por Santiago del Moro. El cantante debió ausentarse de las grabaciones cuando se contagió de coronavirus, como también le ocurrió a Vicky Xipolitakis.

Desde la productora Boxfish -responsables de la realización argentina de este formato internacional- adelantaron las grabaciones que les permiten manejar ciertos márgenes de comodidad en relación a las emisiones al aire del ciclo: llevan adelantadas dos semanas en comparación de lo que se ve en la pantalla. Es por eso que la participación de la actriz y cantante recién saldría al aire a partir de noviembre.

El Polaco había grabado el martes 13 de octubre y al día siguiente -después de sentirse mal durante la grabación- fue diagnosticado con COVID-19 positivo, tras el hisopado correspondiente. De inmediato se activó un estricto protocolo en Telefe, que de por sí tiene cantidad de características súper exigentes. Hay corredores exclusivos para el desplazamiento por las instalaciones para evitar contactos estrechos, luego de que la emisora registrara la mayor cantidad de contagios en un medio de comunicación en lo que va de la pandemia: llegó a tener más de 30 casos simultáneos.

En su cuenta de Instagram, Pérez dio detalles de su participación en el reality de cocina. “¿Cómo venís con las quemaduras y los cortes?”, le preguntó un seguidor. La cantante le respondió con una foto en la que se veía una cicatriz de una quemadura. “Esto es de MasterChef”, señaló. En los próximos días seguramente se verá el momento en el que la participante se hizo esa quemadura en una de sus manos.

En el ciclo ya hubo otros accidentes, por ejemplo en una emisión pasada Roberto Moldavsky (participante que ya fue eliminado del programa) se quemó la mano y también se cortó un dedo mientras cocinaba un carré de cerdo con una salsa agridulce. Por este motivo, fue atendido de urgencia por personal médico que rápidamente le hicieron las curaciones en el set de grabación.

“Estoy con poco tiempo y me quemo al nivel de la carne. Casi me tiro salsa en la mano porque dije: ‘Esto es lo mismo, o la giro para que no me quede cruda del otro lado’. Y me acordé que (Damián) Betular me había dicho: ‘En el restaurante te cortás o te quemás, seguís adelante’...”, había relatado el humorista que siguió cocinando a pesar de las lesiones.

Sofía Pachano también vivió un susto cuando estaba preparando unos tacos de lechuga con pollo al ají, chutney de manzana, arroz y palta. Mientras cocinaba, la actriz tuvo un pequeño accidente que podría haber terminado mal: puso mucho aceite en la sartén y provocó una llamarada que llegó hasta la altura de su cara.

La hija de Aníbal Pachano reaccionó de manera rápida y se corrió para atrás. De esta manera, evitó que el fuego quemara parte de su rostro y de su pelo. Ella quedó asustada, pero siguió adelante con su plato. “Dije: '¿Qué pasó? ¿Se incendia el estudio?...”, había dicho en tono de broma, al recordar este episodio que por suerte no tuvo una consecuencia negativa.

Infobae