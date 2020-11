San Martín obtuvo su segundo triunfo consecutivo

Por la Conferencia Norte, San Martín de Corrientes derrotó a Oberá Tenis Club en su segunda presentación dentro de la burbuja de la Liga Nacional que se desarrolla en el Estadio Héctor Etchart.

Fue victoria por 78-65, para así sostener su invicto en este joven arranque de la competición.

El equipo dirigido por Diego Vadell venía de vencer a Regatas en el clásico este miércoles. Tras este nuevo éxito, suma su segundo triunfo y se coloca en lo más alto del Norte.

Matías Solanas fue uno de los máximos anotadores del partido, después de anotar 20 puntos. Otro de los destacados en el Rojinegro fue Sebastián Acevedo, que, al igual que ayer, hoy firmó una nueva e importante planilla con 16 unidades más 10 rebotes.

En el Celeste misionero no alcanzó el doble doble que consiguió el extranjero Tanksley Efianayi, autor de 20 tantos y 11 rebotes.

El representante misionero no pudo encontrarse con el triunfo. San Martín de Corrientes hizo un juego prolijo, lastimó en momentos claves y no se apresuró cuando el Celeste se acercó en el marcador.

Los dirigidos por Leo Hiriart tuvieron un mal primer tiempo, no lograban efectivizar sus ataques y no conseguía buenos lanzamientos, solamente Tanksley Efianayi conseguía sumar con tiros de campo y sus compañeros no convertían. Caso contrario en “SanMa” que era efectivo, tenía en Zanzottera al goleador del momento con una mano caliente, con ataques rápidos y obteniendo una diferencia importante.

Los parciales fueron 14-20 y 14-22 (28-42). Dejando en claro quién estaba dominando las acciones.

Tras el descanso largo, OTC tuvo otra actitud, defendió bien, permitiendo que el rival anote solamente 11 puntos en el cuarto. Pero no mejoraba su efectividad en tiros de campo, lo que no le permitía acortar demasiado las diferentes, además se cargó de faltas rápidamente, mandando a la línea a San Martín, rubro en el que fue bastante efectivo.

El Celeste marcó 16 en ese parcial, quedando 44-53.

Los últimos diez minutos de juego se los puede dividir en dos etapas, la primera en la que OTC encontró espacios con triples consecutivos de Simons y Brocal, intervenciones de Sánchez y el aporte constante de Efianayi. Logrando quedar a dos posesiones; pero la ansiedad hacía que se apuren en la toma de decisiones y erren el camino, optando por lanzamientos incómodos.

Pero San Martín sacó a relucir su jerarquía, con Solanas, Acevedo y García en la base; encontró buenos lanzamientos externos y espacios en el poste bajo para consolidar el triunfo y una diferencia en el tablero que quedó sellado en 65-78.

*Con información de la Liga Nacional