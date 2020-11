Luque: “La recuperación de Maradona es buenísima”

La recuperación de Diego Maradona tras la operación de un hematoma subdural que se le practicó en la Clínica Olivos “es buenísima”, aseguró ayer su médico personal, Leopoldo Luque, en las puertas del centro de salud donde el astro futbolístico se encuentra internado en terapia intensiva.

“Maradona no tiene ningún compromiso neurológico. La recuperación es buenísima. ‘Vos quedaste como un campeón’, me dijo. Ahora está bajo un control de terapia intensiva y la familia lo está cuidando”, explicó Luque. “Nosotros hoy no nos planteamos la covid-19 como un condicionante para definir el alta. Acá es el día a día y de verlo hoy a la mañana a lo que observamos ahora, es una gran alegría comprobar lo bien que está”, destacó.