Corrientes espera 250 mil dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus

El gobernador, Gustavo Valdés, anunció este viernes que Corrientes espera 250 mil dosis de la vacuna rusa contra el covid-19. El mandatario desestimó las críticas al asegurar: "No creo que un Presidente como (Vladimir) Putin no va a darle una vacuna no aprobada a su Ejército". Dijo además que Corrientes ya tiene listo un operativo de vacunación pero advirtió: "Aún no sabemos si será gratis o tendremos que pagarla"