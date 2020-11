Crisis en el sector arenero por el reclamo sindical de un bono de $100.000

Un conflicto gremial mantiene en vilo a varios sectores de Corrientes, ya que desde hace 11 días los empleados de las cuatro areneras de la ciudad están de paro en reclamo de un bono de fin de año de $100.000. Los fleteros y transportistas de las compañías afectadas realizaron ayer una caravana a puro bocinazo. Hubo una nueva negociación pero no llegaron a un acuerdo.

El reclamo sindical pone en jaque a otras actividades que dependen de la provisión de arena. “Hay una cementera que empezó a adelantar las vacaciones de sus empleados por falta de arena y, por lo tanto, las obras de construcción también se verán afectadas”, dijo a ellitoral.com.ar Humberto Casco, propietario de una empresa arenera.

El conflicto se inició por los porcentajes de aumento salarial que pretenden los trabajadores nucleados en el sindicato Somu, Siconera y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas.

“Pidieron un 51 % de aumento salarial, ni siquiera los petroleros o camioneros pidieron algo similar. Después de arduas negociaciones, con sindicalistas que no escuchan y tienen un actitud patoteril, logramos acercarnos y acordar un aumento del 51 % al básico y de 41 % por productividad. Ya estaba todo acordado y, de la noche a la mañana, Siconera se abrió y exigió un bono de 100 mil pesos para fin de año. Ahí dimos por terminada la negociación, porque nos sentimos chantajeados”, explicó Casco.

La inactividad del sector afecta además a fleteros y transportistas, que ayer realizaron una caravana a puro bocinazo en queja por el paro de actividades.

“Los sueldos de los trabajadores, los que están en el barco, van de los 80 a 120 mil pesos. No podemos además pagar un bono de 100 mil pesos con una actividad en crisis por la pandemia. Nosotros mostramos todos nuestros costos de producción para que nos comprendan, pero los sindicatos no quieren entender. A mi empresa, la bajante del río no le permite refular, subsistimos con producción, asistiendo a empresas areneras de Barranqueras”, agregó.

Ayer hubo una nueva reunión entre los representantes de la cámara que los agrupa, Cámara de Arena y Piedra y Navegación Fluvial del Litoral, y los sindicatos, pero no hubo acuerdo y el paro sigue. El conflicto comienza a afectar a otros sectores de la producción de Corrientes.

“Esta paritaria cierra ahora y en abril debe abrirse otra, así no se puede continuar, cuánto van a pedir en cinco meses”, se quejó Casco.

El empresario detalló que en marzo acordaron un aumento del 15 % para los trabajadores de la Marina Mercante, los que están en tierra, a cuenta de futuros aumentos. “Se acordó con ese sindicato un aumento del 30 % anual, pero los demás gremios no cesan en sus pretensiones. Son sueldos muy altos en comparación con los de la Marina Mercante, que ni siquiera llegan a la mitad del sueldo de los otros empleados embarcados”, explicó.

“Hablamos de sueldos que superan al de un gerente de un banco y está bien, pero lo que pedimos es que comprendan esta situación de crisis por la pandemia. La bajante del río no nos permite refular y en combustibles gastamos 100.000 pesos cada cinco días”, detalló.

“No sabemos cómo va a continuar esto. Pero nuestra condición para sentarnos a dialogar era que se levantaran las medidas de fuerza. Ya llevan 11 días de paro. No se trabaja, no se produce y nos hace un daño tremendo. En breve comenzará a escasear la arena y afectará a las obras en construcción”, agregó Casco.