El desgarrador recuerdo de Belu Lucius sobre la muerte de Santiago Vázquez

Santiago Vázquez, hermano de Nicolás Vázquez, murió el 16 de diciembre de 2016 durante un viaje en Punta Cana, República Dominicana, que estaba disfrutando junto a un grupo de amigos. Entre ellos se encontraba Belu Lucius, compañera suya en la obra El Canasto, con quien tenía una gran relación. El sábado pasado la influencer estuvo invitada al programa de Telefe PH, Podemos Hablar, y recordó aquel trágico día.

“Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, estaba mi hermana (Emily Lucius), mi marido (el rugbier Javier Ortega Desio) y Santi con sus amigos. Fuimos todos a un mismo hotel, de esos que está todo incluido, con playa, a la noche hay shows… Un planazo. Pero a los tres días dejó de ser un planazo”, comenzó con su relato la actual participante de Masterchef Celebrity, visiblemente emocionada.

La influencer contó que ella va “a todos lados” con su teléfono, porque a pesar de tomarse unos días de descanso sigue generando contenido para las redes sociales, su “lugar” de trabajo. Según su relato, recibió un llamado desde el teléfono de Santiago, pero no era él quien hablaba del otro lado, sino otra persona del grupo que viajaba con ella. Rápidamente se dirigió hacia el hotel y se encontró con el peor escenario.

“Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo… Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Y digo: ‘Bueno, se fue’. No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono…”, recordó Belu con dificultad, completamente invadida por la emoción.

“Ahora Santi está en un lugar mejor -dijo la influencer-. Lo está cuidando a Nico, nos está cuidando a todos. Es un tema que yo nunca había hablado. Siempre me sentí al margen, no es algo con lo que esté cómoda. Me gusta reírme y contar cosas divertidas, y esto es una pérdida muy grande, más allá de que sigue con nosotros. La persona que lo conoció se da cuenta de que fue una persona maravillosa. Extremadamente maravillosa”.

Flor Peña, también invitada al programa de Andy Kusnetzoff, opinó sobre la dificultad que enfrenta una humorista, como ella, cuando debe enfrentarse a un tema tan doloroso: “Belu tiene mucho humor y las personas que hacemos humor, y que nos atraviesa, también encontramos en las grandes tragedias la manera de reírnos. Y desde ahí también nos relacionamos con el humor. En las tragedias no es que no seamos sensibles, es que usamos el humor para trascender. Ella genera mucha alegría, y cuando generás alegría también sos muy sensible”.

La muerte de Santiago, cuando tenía 27 años y en plena ascendencia en su carrera, conmovió al mundo del espectáculo y a sus seguidores. Unos días después, Gimena Accardi, esposa de Nico Vázquez, contó que fue causada por una miocardiopatía hipertrófica: “Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. Solo se ve con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón”.

Infobae