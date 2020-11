Expanden proyectos ambientales y destacan  la fuerte conciencia ecológica de la juventud

En los últimos años, a la par del aumento de la preocupación por el calentamiento global y su impacto en el medioambiente, proliferaron en la capital correntina varias iniciativas micro y macro para cooperar con acciones concretas en el cuidado de nuestro entorno y evitar una mayor contaminación ambiental.

Muchos de estos proyectos están patrocinados por la Municipalidad y otros tantos impulsados por entidades locales con una frecuencia más o menos estable. En este marco, habló el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, quien destacó la repercusión que lograron iniciativas lanzadas en el último tiempo. Además, resaltó la participación y conciencia “verde” de los jóvenes como motor principal de estas acciones comunitarias.

Calvano también impulsa proyectos ecológicos desde su sector político partidario, la Coalición Cívica ARI Corrientes, a través del programa “Corriente Verde”, en donde uno de los principales planes de acción implementados actualmente es la recolección de pilas para reciclarlas como parte de ladrillos y bloques. En esto, trabajan en conjunto con alumnos de la Escuela Beltrán.

Como funcionario comunal, Calvano confirmó además a El Litoral que la Comuna mantiene las gestiones con la empresa que recoge la basura en la ciudad para implementar la recolección diferenciada de residuos, y así poder tratarlos en una futura planta de selección para el reciclado.

Conciencia

Al ser consultado sobre las tareas de concientización sobre acciones domésticas para cuidar el medioambiente y los resultados en este sentido, Calvano indicó que “la verdad que la conciencia ecológica va ganado terreno. Uno ya se da cuenta de que hay una mirada de cuidado medioambiental en la gente joven. Ellos lo tienen incorporado: es una cuestión generacional, diría. Entonces vos ves que son los chicos y chicas los que lo impulsan y se prenden a las iniciativas. Por ejemplo, cuando lanzamos el programa Botella de Amor, ellos ya estaban haciendo el trabajo ambiental en sus casas”.

Asimismo, dijo que “cuando hablás con personas mayores, ya te dicen: ‘Mi hijo comenzó con la tarea ambiental y nos pide que traigamos las pilas, que colaboremos en estos planes’. Entonces, los jóvenes son el motor que en cada una de las casas va impulsando la tarea ecológica y la concientización sobre el cuidado del medioambiente. Obvio que también hay gente mayor que tiene conciencia de estas acciones y eso también es una gran ayuda. Pero en los jóvenes cada vez es mayoritario este accionar”.

Resaltó que “tienen muchas ganas de participar: vienen y te acercan ideas para sumar nuevos proyectos”.

En este contexto de iniciativas comunitarias sobre la temática, Calvano mencionó “la gran participación en la Feria de Emprendedores Sustentables, que se hizo el domingo 1 de noviembre en el parque Mitre. Eso aporta mucho y suma al trabajo en conjunto, como sociedad. Hay gente que está haciendo cosas para cuidar el ambiente sin que nadie le baje línea, diciéndoles qué hay que hacer. A eso, nosotros tratamos de canalizarlo, de organizarlo, para que sea más fuerte y más eficiente”, manifestó.

También señaló que “buscamos que vean que eso que ellos juntan va a algún lado, como las botellas de plástico. Y así podemos seguir con distintas iniciativas que promuevan estas acciones ecológicas y cierren el círculo virtuoso de cuidado ambiental”.

A continuación, recordó que “desde la Municipalidad se trabaja en este sentido desde hace tiempo. Cuando lanzamos los Puntos Verdes (contenedores públicos donde los vecinos depositan los residuos reciclables de manera diferenciada) muchos creían que no funcionarían. Pero hoy desbordan (por semana se recolectan más de 500 kilos de residuos reciclables), es un éxito e incluso la gente pide que sean más”, afirmó y agregó: “Entonces te das cuenta de que es un prejuicio cuando se dice que la gente no tiene conciencia del cuidado del ambiente. Eso no es así. Obviamente hay que seguir trabajando para que sea más masivo y en eso estamos”.

Recolección

Respecto de una consulta sobre cuán lejos está Corrientes de tener un sistema total de recolección de residuos de manera diferenciada, como en grandes ciudades, Hugo Calvano explicó la situación actual de contrato con la actual firma prestataria del mismo. “Tenemos un contrato vigente que no prevé el caso, pero lo estamos negociando para tratar de incorporarlo. Porque es un parámetro de la administración del intendente (Eduardo) Tassano que se incorpore la gestión de los residuos”, sostuvo.

En este marco, mencionó que “tenemos una prueba piloto en dos barrios con el programa Reciclando Juntos, y estamos en buenas tratativas con la empresa de recolección para que se sume esta visión. La idea es incorporar la reutilización de algunos residuos y apuntamos a tener una planta de tratamiento. Hay que ver dónde, porque esa es una cuestión compleja que tiene actualmente la ciudad”. De todas maneras, “estamos discutiendo técnicamente con la empresa, en el sentido ambiental y legal, porque queremos que eso se corrija. Y la firma se mostró predispuesta. Pretendemos que incorpore esta actividad a partir de las actuales tratativas y no esperar que venza el contrato de concesión”.

Pilas y botellas

Por otra parte, Calvano anunció la ampliación de las campañas #RecoPILA y Botellas de Amor a distintas localidades del interior provincial. “Hace poco visitamos San Roque, Mburucuyá y Goya, donde ya instalamos puntos de acopio, y próximamente estaremos en Virasoro, Santo Tomé y Monte Caseros. Es una gran noticia que cada vez seamos más los correntinos involucrados en el cuidado del ambiente”.

Para más información, pidió contactarlo en sus redes sociales @cuquicalvano, tanto en Facebook, Instagram o Twitter,. También a través del sitio web: www.cuquicalvano.com.

