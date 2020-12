Nati Jota pidió disculpas por sus tuits racistas y discriminatorios: “Quería seguidores"

“Amancí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos”. Nati Jota publicó este martes por la mañana un video en el que hace referencia a lo que sucedió durante la madrugada cuando distintos usuarios encontraron polémicos mensajes que la periodista escribió hace 10 años, cuando recién comenzaba en Twitter.

A raíz del escándalo con los jugadores de Los Pumas, la propia influencer le reconoció a una amiga suya que ella “tenía tuits chotos” de cuando tenía 15 años. “Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos”, indicó en sus historias de Instagram y apuntó contra quienes la escracharon al buscar el material en su red social: “Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”.

En el mundo de las redes sociales “cancelar” significa dejar de consumir el contenido que el otro genera. Es por eso que la también conductora se mostró angustiada al ver la posibilidad de perder seguidores. Hasta el momento, tiene casi 2 millones en Instagram, red social que hoy se convirtió en una de sus principales fuentes de trabajo.

E indicó por qué no se sorprendió al descubrir los tuits que escribió hace 10 años. “En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, explicó, y agregó que por aquel entonces, incluso, había bloqueado a sus conocidos para que no pudieran ver el contenido de lo que publicaba.

“Siempre supe que andaba por ahí. Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio”, continuó. “En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”, destacó, e hizo un mea culpa y se responsabilizó por sus actos.

“Hacía chistes con la palabra ‘negro’. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Lo hice? Sí. Y no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace 10 años. ¿Me da vergüenza? Sí. -repitió-. ¿Me angustia? Un montón”, dijo con la voz quebrada.

La periodista aseguró que se despertó con llamadas de sus amigos que le advirtieron lo que sucedió durante la madrugada cuando salieron a la luz sus tuits. “Los minutos pasan lento. Me da vergüenza. No sé qué hacer. Es re feo”.

El lunes -luego de que tres jugadores de Los Pumas quedaran expuestos con tuits clasistas- Nati habló con una amiga y le contó que ella también había escrito mensajes de los que hoy se arrepiente; aun así decidió no eliminarlos de la red social. “Yo tengo tuits chotos también, pero vos sabés que no soy mala persona. Yo sé que no soy mala persona -le dijo a su confidente-. Por eso nunca le levanté el dedo a nadie. Tengo conciencia social. Hacía chistes con temas del orto. Y nadie está libre, pero hoy hay un registro muy evidente de lo que decíamos o pensábamos”.

Luego, contó que había considerado “dejar pasar” este episodio y “no decir nada”. Sin embargo, la angustia la superó y por eso necesitó grabar un descargo. “Cada minuto me está pesando fuerte en la espalda”, se sinceró, y pidió perdón “a la gente que se sintió afectada”: “De verdad pido disculpas y me avergüenza mucho”.

También se mostró en contra de quienes buscan tuits viejos de famosos y los sacan a la luz. “Se está normalizando y no da... Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años...”, enfatizó.

“Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”, concluyó Nati Jota en su descargo.

