Elliot Page, estrella de Juno y The Umbrella Academy, anunció que es transgénero

Eliot Page dio un importante paso en su vida personal y decidió anunciarlo en sus redes sociales. Nacido bajo el nombre de Ellen Page, el protagonista de la serie The Umbrella Academy y del film Juno, contó a sus seguidores que se identifica con el pronombre masculino y el neutro, y que, de ahora en adelante, también responderá al nombre Elliot. En un conmovedor comunicado, el joven estadounidense agradeció el apoyo de su círculo, pidió "paciencia" por el importante proceso que atraviesa y recordó la discriminación que sufren día a día las personas trans.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans", comenzó Page en su cuenta de Instagram. "Mis pronombre ahora son él o elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar acá. De haber llegado a este momento de mi vida".

Luego, el actor expresó su felicidad por poder contar públicamente que se identifica como Elliot. "Me siento sumamente contento y agradecido por la gente increíble que me apoyó en este camino, no puedo ni comenzar a expresar lo increíble que se siente, finalmente, amar mi identidad lo suficiente como para poder mostrarme tal cual soy".

También, Page manifestó gratitud a la comunidad trans y recordó que aún queda mucho trabajo por hacer en términos de conquistar derechos "Estoy infinitamente inspirado por tantas personas de la comunidad trans. Gracias por todo el coraje, la generosidad y el trabajo incansable que hacen para hacer de este mundo un lugar mas inclusivo y compasivo. Ofrezco cualquier tipo de apoyo que pueda darles y me comprometo a hacer mi parte para que la sociedad sea mas igualitaria y amorosa".

A pesar de la felicidad que manifestó, también contó que es un proceso delicado y pidió paciencia a las personas de su círculo y seguidores de su carrera como actor. "Mi alegría es real pero también soy frágil", definió. "La verdad es que, a pesar del profundo goce que encuentro ahora soy muy consciente de los privilegios que tengo y también estoy asustado. No quiero arruinar un omento de alegría, solo contar la foto completa", agregó.

En ese sentido, recordó que la discriminación contra las diversidades sexuales todavía existe. "Las estadísticas hablan. La discriminación alrededor de la comunidad trans es cruel y tiene horrendas consecuencias. En 2020 solamente hubo 40 asesinatos de personas trans, en su mayoría personas latinas y negras", manifestó.

También, dio un contundente mensaje a los referentes políticos que todavía relativizan la discriminación que sufren las personas trans, o incluso alientan los crímenes de odio en todo el mundo. "A los líderes políticos que criminalizan las políticas de salud o niegan los derechos que existen a esta comunidad: tienen sangre en las manos", sostuvo. "Desataron una furia y una ira que cae sobre los hombros de las personas trans, una comunidad que en un 40% reportan intentos de suicidio. Basta es basta. No están siendo 'cancelados', están hiriendo personas. Soy una de esas personas y no nos vamos a quedar calladas y callados frente a sus ataques".

Finalmente, manifestó: "Amo ser una persona trans. Amo ser una persona queer. Cuanto más me acerco a ser quien verdaderamente soy, más crece mi corazón". Hacia el final de su carta, además, añadió: "A todas las personas trans que lidian con el acoso, el abuso, el auto hostigamiento y las amenazas de violencia cada día: los y las veo. Los amo y las amo. Haré todo lo que esté a mi alcance para cambiar este mundo. Gracias por leerme".

La Nación