Aborto: firman dictamen y se espera maratónica sesión en Diputados

La Cámara de Diputados consiguió ayer despacho de mayoría para el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones, y llegará al recinto hoy y mañana en una sesión especial del cuerpo.

Con la mirada puesta en el Senado, la Cámara más complicada a priori en términos numéricos para el acompañamiento a la legalización del aborto, el texto del proyecto de Diputados sufrió algunos cambios para asegurar un piso más alto de votos.

El proyecto de aborto legal se trató en un nuevo plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que tuvo lugar por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.

Al abrir la reunión, Moreau destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso”, y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.

El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

La primera oradora fue la legisladora macrista y vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, quien señalo que “resulta extremadamente inoportuno tratar la legalización del aborto no solo por el contexto sanitario sino con los gravísimos problemas que estamos enfrentando”.

“El aborto legal no está en la agenda de nuestras mujeres en estos momentos”, agregó y señaló que “la solución pasa por la prevención del embarazo”.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, señaló que “es un tema de salud pública y es importante despenalizar” porque se dará así “un mensaje muy claro en todo el país”.

“El aborto lamentablemente ocurre en la Argentina. No verlo es absolutamente falso. Miles de mujeres a lo largo de estos cien años de Código Penal han interrumpido en la clandestinidad embarazos. Y siguen haciéndolo”, dijo Yedlin.

El proyecto que analizan los diputados establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional. A horas de ese debate, Moreau ratificó que habrá dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y no descartó que en ese debate se avance “en algunos cambios a la iniciativa”.

