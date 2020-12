Hace 9 meses que está detenido por un delito que no cometió

Un joven de 18 años, permanece detenido en la Comisaría Cuarta a la espera de que se fije fecha de debate en una causa en la cual se lo acusa de un asalto a mano armada y robo de un celular en el barrio 237 Viviendas de la capital correntina.

El damnificado declaró en sede policial y en el Juzgado y afirmó que la persona detenida no es quien le robó. Pese a eso en la fiscalía que recayó el caso continuaron las diligencias.

“En este caso pareciera que la declaración de la víctima no importa. Mi cliente es víctima de un mal procedimiento policial. Incluso el verdadero autor del robo ya está detenido e identificado por el denunciante. No encuentro razón alguna ni sustento legal para insistir con la detención de este pobre muchacho que viene de una familia humilde y trabajadora, además de que no tiene antecedentes delictivos. Tramitamos la excarcelación y estamos a la espera de que Tribunal resuelva”, explicó el abogado Guillermo Escalante.

El hecho ocurrió en la zona del barrio 237 Viviendas, donde un joven fue a visitar a su novia y en la vía pública fue abordado por dos sujetos, uno de ellos portaba un machete. Lo intimidaron y le robaron el celular y otras pertenencias.

Policías que se desplazaban en un patrullero por las inmediaciones fueron alertados de la situación y de inmediato hicieron una redada. Fue así que aprehendieron al joven de 18 años y a un menor de 14.

“La víctima junto con mi cliente y el otro menor detenido fueron trasladados en el mismo patrullero. En la misma camioneta el damnificado le dice a mi defendido ‘qué haces acá si no tenés nada que ver’. Y él le contesta: yo no sé tampoco”.

En el Juzgado declara el damnificado y afirma una vez más que la persona que está detenida no fue el autor del hecho. No estaba en ese sitio.

“Pero el fiscal Gustavo Robineau entendió que sí porque se le secuestró una mochila con un machete. Ese procedimiento de secuestro se hizo en la Comisaría Decimoquinta, no en el lugar del hecho como lo establece nuestro Código. Lo sindican como que mi cliente era el propietario de esa mochila cuando en realidad no, y lo obligan a firmar el acta”.

“Hace 9 meses que permanece detenido. Nosotros renunciamos al plazo procesal del Juzgado Nº 3 para que se eleve al Tribunal Penal Nº 1 y ahí presentamos una nueva excarcelación, que estamos a la espera de que se resuelva. Ya el fiscal Carlos Lértora nos informó que él también entiende que el joven detenido no tiene nada que ver con la causa”, finalizó el doctor Escalante.

(NG)