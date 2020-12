Pablo Echarri y El Dipy volvieron a enfrentarse en Twitter con fuertes insultos

Pablo Echarri y David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, tuvieron una pelea en Twitter en agosto pasado cuando el cantante de cumbia había criticado a Lucas Grimson por usar lenguaje inclusivo. El actor salió a defender al funcionario y criticó al músico. Unos meses más tarde, tuvieron un nuevo enfrentamiento en la red social por este mismo tema.

En esta oportunidad, la discusión arrancó por una polémica que involucró nuevamente a Grimson debido a unos mensajes discriminatorios que había escrito hace algunos años. El Dipy publicó algunos de estos tuits que generaron un gran revuelo. En el principio del hilo recordó lo que le había dicho el marido de Nancy Dupláa: “Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren (sic). Al final, sos terrible ortiva”.

A continuación hizo captura de algunos de los mensajes discriminatorios que publicó Lucas, como por ejemplo: “El candidato en joda negro es muy gracioso”; y “mañana tengo a la profesora simio, esa que me da asco”. Luego, el músico le dedicó unas palabras a Echarri y puso una foto de Lionel Messi haciendo un gesto de silencio: “Chupame la cabeza de la rata @echarripablo1. Cierro hilo...”.

El actor y productor no se quedó callado ante la provocación del cantante y le respondió de manera contundente a través de su cuenta oficial de Twitter: “Lauchita y sucia, se sabe. Y como sea sos terrible ortiva, desclasado y forro de la derecha”.

Hace unos meses, El Dipy aprovechó para pegarle a Pablo durante una entrevista con Viviana Canosa. “¿Quién te puede joder a vos?”, le preguntó la periodista y conductora de Nada Personal. “Por ejemplo, que lo manden a militar a Echarri –respondió el músico–. Si yo ponía esto dos semanas antes y si no ponía ese video, Echarri no sabía que yo existía. Y ni debe saber quién soy tampoco”.

“¿Quién manda a Echarri? El sobre”, enfatizó el músico, y continuó: “En un programa de televisión dijo que por más que sabía que su partido era corrupto lo iba a votar igual”. Durante la charla, aseguró que “la política no es para cagones”. Y volvió a arremeter contra Echarri: “Te la tenés que bancar... Si yo me fumé lo que me dijo el salame éste, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a comprar a la Quinta Avenida, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes”.

“¿Y yo soy el desclasado, porque yo hablo y no estoy a favor de nadie? ¿Y estoy en contra del gobierno por no estar a favor de nadie? Yo viví en un barrio, yo sé lo que es tener hambre. ¿Qué me va a venir a contar éste lo que es tener hambre? ¿A mí me va a venir a contar éste lo que es tener hambre? Yo sí pasé hambre”, aseguró el cantante de cumbia.

Luego de ver y escuchar las declaraciones, Pablo volvió a manifestarse a través de Twitter. Sin nombrarlo, pero compartiendo un extracto de la entrevista, escribió: “Rompiendo cuarentena, el cantante insiste en que no se puede confiar en la clase política. Solo en el esfuerzo personal, tratando así de anular la única herramienta que tienen las clases populares para cambiar su realidad, la política”.

