Diputados: sin el PJ, el presupuesto 2021 fue aprobado junto con la Ley de Humedales

En la segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de ayer se aprobó el presupuesto provincial 2021 con la ausencia de la bancada del PJ. La creación del Inventario Provincial de Humedales fue aprobada por unanimidad y es ley. Pero no ingresó el pacto fiscal 2021.

En tanto, el proyecto de ley que modifica artículos sobre límites en la ley de creación del municipio El Sombrero, fue aprobado con modificaciones, por lo que vuelve al Senado.

El presupuesto provincial 2021 prevé un total de gastos corrientes de $137.999.407.808, y tuvo despacho de la comisión. El primer orador y el encargado de explicar las cifras fue el diputado de la UCR, Norberto Ast, quien ponderó las políticas que se vienen realizando, como así también hizo mención a los excedentes que van a ser destinados a los salarios.

Seguidamente, tomó la palabra el diputado Marcos Bassi, del Frente de Todos, quien en primer lugar consideró que “tratar o aprobar el presupuesto sería una irresponsabilidad total, política, institucional y personalmente”. Para luego comenzar a enumerar programas nacionales y el aporte económico que realizó el Gobierno nacional en la provincia, ponderando entre cifras y cifras, la gestión del presidente de la Nación. Y seguidamente, al destacar el trabajo en conjunto y sin banderías políticas que realiza con todos los gobiernos provinciales, se refirió al “trabajo en conjunto, que podemos decir está lejísimo de lo que hace el Ejecutivo provincial con la oposición, con los que pensamos distintos. No hay diálogo, no hay acuerdo y jamás se convocó a la oposición en estos meses”.

Luego Bassi comenzó a calificar a la actitud del Gobierno provincial como cerrada, soberbia, mezquina, que crea dependencia de los poderes con presupuestos acotados y que toma decisiones cada vez peor en materia de salud.

Posteriormente y tras el plantón que el Frente de Todos llevó adelante en la Asamblea Legislativa y la primera sesión extraordinaria de la Cámara Baja, el diputado César Acevedo, del FdT, argumentó que “no estamos dispuestos a seguir aguantando el ninguneo que venimos sufriendo, por la falta de respuesta a la audicioncita solicitada al gobernador y a los pedidos de informe que presentamos, por la falta de federalismo; no vamos a ser cómplices y es por eso que nosotros nos retiramos de la sesión” .

En tanto, tras el retiro de los legisladores del Frente de Todos, el diputado Manuel Aguirre, de la UCR, destacó los números y la gestión provincial. Luego el diputado Javier Sáez, del PP, manifestó que “aparentemente estábamos tratando el presupuesto nacional. Los calificativos no fueron atinados. En el presupuesto no hay una visión oficialista o de oposición, la visión está destinada a todos los correntinos. No pudimos debatir; esa era la idea, pero este tipo de actitudes es una irresponsabilidad hacia la Cámara de Diputados”.

A su turno, la diputada Mariel Mesa, de la UCR, calificó de lamentable la posición de los legisladores del FdT y dijo que “esto no se hace por una cuestión de respeto, la oposición habla de que hay que estar abiertos al diálogo y hoy se levantaron, ellos no escuchan las opiniones de los demás. No tienen fundamento sólido, creíble, porque sino hubiera existido un despacho en minoría y no lo hubo”.

Además, vale mencionar que la legisladora se refirió a las diferentes varas con que miden los legisladores en el marco de que en la localidad de Mercedes no se presentan los informes económicos, punto que también destacó el diputado Eduardo Vischi, de la UCR, pero en referencia a Paso de los Libres: “Esto fue una puesta en escena de publicidad del Gobierno nacional. El sistema de salud en Corrientes es público, nada tiene que ver Nación”, dijo, para luego ponderar las acciones de Salud como la creación del hospital de campaña.

Mientras que el diputado Eduardo Hardoy, del PL, sostuvo: “El chancho predicando higiene... No nos dieron la posibilidad de debatir y lamento mucho que se hayan ido”.

Por su parte, el legislador Héctor López, de la UCR, indicó que “está mal la decisión que han tomado, pero está bueno, pero debemos avanzar para que la Provincia cuente con su presupuesto como corresponde, aunque hay que apelar al diálogo”.

A su turno, el legislador Juan Carlos Álvares, de la UCR, se refirió a los calificativos del diputado Bassi sobre el sistema de salud en el marco de la pandemia y pidió perdón a todo el personal del área por las declaraciones vertidas por su par: “No se ha sabido expresar; atacó al personal de salud, a los enfermeros, médicos, camilleros..., no puede hablar de desidia y caos”.

Luego, la diputada Any Pereyra, del PL, expresó que “no logró porque se tienen que plantear todo en términos de grieta, donde cada uno tiene que expresar opinión y visiones, recargado con toque de agresividad e intolerancias, y encima después no podemos debatir sobre el tema".

Por último, la diputada Noelia Bazzi Vitarello, de la UCR, expresó: “Quiero sumarme a todos los dichos de mis pares del oficialismo y al mismo tiempo decir que cuando preguntan por qué a los jóvenes les cuesta tanto participar en política, la respuesta es lo que acaba de pasar”.

Humedales

El proyecto que crea el Inventario Provincial de Humedales venido de revisión del Senado, se convirtió en ley y sobre el tema, la diputada provincial del Partido Cambio, Austeridad y Progreso, María Eugenia Mancini, destacó el potencial de la provincia por contar con esta rica biodiversidad. “Debemos abocarnos a la búsqueda de equilibrio entre el ámbito productivo y la protección del medio ambiente, y este proyecto es el inicio de ese camino. La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia y los correntinos debemos tomar las riendas del destino de nuestras tierras”.

Mientras que la legisladora Any Pereyra, del Partido Liberal, también consideró que el proyecto fue oportuno porque cuenta con absoluta autonomía, cuidando los recursos productivos, el futuro económico local y a los pequeños productores. Además, destacó el acierto de “primerear” con la iniciativa local para que los correntinos sean quienes definan el uso y destino de los humedales.

Luego, el diputado Félix Pacayut, del Frente de Todos, ponderó el debate nacional y local sobre el tema y expresó que “por supuesto que no estamos de acuerdo con una limitación de los recursos naturales y muchos menos si implica un impacto en la producción primaria correntina, que afecta el PBI, la economía tan primarizada que tenemos y un reparto tan desigual de la riqueza", pero al mismo tiempo y tras adelantar el acompañamiento del proyecto, advirtió que desde el Frente de Todos van a velar para que la normativa se cumpla ante la demanda laboral que implica.

Cabe señalar que al inicio de la sesión, los diputados hicieron un minuto de silencio en memoria de la esposa del ministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, la señora Wynnie Merlo, fallecida recientemente a causa de coronavirus.

(MNR)