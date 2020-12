Mujer denunció que su expareja se llevó a su hijo de dos años hace casi tres semanas

Una mujer, residente del barrio Patono de la capital correntina, denunció públicamente y ante la Justicia a su expareja, ya que se habría llevado al hijo de dos años de edad que tienen en común hace casi tres semanas. Existirían varias denuncias cruzadas y en los últimos días una jueza le habría indicado que esperan fijar una fecha de audiencia para tratar el caso. En el barrio realizaron varias marchas para pedir la restitución del menor a su madre.

En diálogo con El Litoral, la mujer relató que convivió con el hombre por aproximadamente 10 años y fruto de esa relación tuvieron un hijo que actualmente tiene dos años. En el mes de enero pasado pusieron fin a la relación y luego de algunos meses, más precisamente en abril, llegaron a un acuerdo sobre la tenencia del niño y sobre la cuota alimentaria que debía pasarle el padre. El mismo fue firmado ante una escribana pública y, entre otras cuestiones, establecía que el hombre podía buscar al chico a la mañana y que debía llevarlo de vuelta para las 20.40.

De acuerdo al testimonio de la madre, el sujeto se habría llevado al niño el 21 de noviembre como habitualmente lo hacía, pero desde esa fecha no lo volvió a ver, ya que no lo restituyó a su hogar y desconoce su paradero.

Denuncias

En este marco y en comunicación con este medio, la mujer explicó que “en una ocasión, cuando él lo trajo a nuestro hijo tenía un pequeño moretón al costado, sobre las costillas. Por eso lo llevamos a la clínica y le hicimos placas y le realizamos el tratamiento. Pero él le sacó fotos de todos los tamaños a ese moretón y desde abril, cuando hicimos el acuerdo ante la escribana, comenzó a extorsionarme diciendo que iba a mostrar esas fotos diciendo que yo lo maltrataba”, relató.

En este sentido agregó que “un día de agosto él rompió la puerta y entró a mi casa y se llevó a mi hijo; cuando me fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer, me encontré con que él me estaba haciendo una denuncia a mí por supuestos maltratos al nene”.

En esa oportunidad, contó la mujer, por intervención de la jueza Nora Infante del Juzgado de Familia Nº 3 y del fiscal Sosa, el pequeño le fue devuelto.

En cuanto al reciente hecho, la mujer indicó que el hombre se llevó al niño el 21 de noviembre y como no lo devolvía, el 22 fue a la Comisaría de la Mujer, donde supuestamente no le quisieron tomar la denuncia. “Parece que en la comisaría estaban de parte de él, porque no me querían tomar la denuncia y como hice un escándalo finalmente lo hicieron”, relató.

En este marco, indicó que “la semana pasada fui al Juzgado de Familia Nº 3 y me atendió la jueza de turno, que me dijo que supuestamente hoy (por ayer) íbamos a tener una audiencia, que ellos me iban a avisar. Como no me dijeron nada, fui nuevamente al juzgado y ahí me atendió la jueza Nora Infante, quien me dijo que tanto el padre como yo, a raíz de las denuncias, vamos a tener que ser sometidos a pericias psicológicas y que después de eso van a fijar una audiencia para tratar el caso”. A esto agregó que “la jueza me dijo que este lunes va a tratar de agilizar este trámite así entre el miércoles y jueves podemos tener la audiencia”.

