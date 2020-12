San Martín quiere volver a la victoria

Con la intención de volver a la senda del triunfo, San Martín de Corrientes (9-3) se medirá hoy frente a Ferro Carril Oeste (4-5) en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro tendrá como sede al estadio Héctor Etchart en el barrio porteño de Caballito y dará inicio a las 11.

San Martín suma tres derrotas consecutivas, solamente venció a Olímpico de La Banda desde que se reanudó la competencia después del parate por un brotes de coronavirus en los planteles que participan de la competencia.

En el regreso a la competencia, el equipo correntino perdió fluidez en el ataque, en tres partidos no llegó a los 70 puntos, pero sigue siendo el mejor equipo defensivo (permite a los rivales un promedio de 68.8 tantos) aunque en el último partido recibió 90. “Las tres derrotas nos dolieron bastante, porque fueron seguidas y porque creo que no estamos jugando fluido en ofensivas como veníamos haciéndolo, no tenemos la efectividad que tuvimos los primeros partidos”, reconoció el capitán del equipo Emiliano Basabe.

“El parate nos jugó una mala pasada, pero tenemos revancha, estamos preparando el partido del lunes para volver a la victoria, que es lo más importante”.

En lo que va del certamen, San Martín le ganó a todos los equipos (9) de lo que fue Conferencia Norte en el inicio de la temporada y perdió contra los 3 que del Sur.

“Conocemos a todos los equipos, no hay diferencia entre jugar con una sola conferencia o con las dos, si bien los tres equipos con los que perdimos son de la conferencia sur, no hay diferencia”, manifestó Basabe.

Además, sostuvo que “estamos anímicamente bien, con ganas de jugar para volver a la victoria que la necesitamos, estamos dolidos por las derrotas, pero seguimos adelante, preparados para este partido que nos vendría muy bien ganar para ir hacia lo siguiente”.

Por último habló de la nueva modalidad que se aplica para el alojamiento de los planteles. “En el hotel que estamos, ahora solo somos tres equipos, a diferencia de antes que éramos diez planteles. Ahora no tenemos contacto y hacemos actividades separados de los otros equipos, contamos con un lugar propio para nuestras tareas. Siempre contando con la responsabilidad individual de cada uno.”

Frente a San Martín, esta mañana estará Ferro Carril Oeste que, por razones presupuestarias conformó un plantel de transición, viene con una campaña irregular que arroja cuatro victorias en nueve presentaciones.

El pasado viernes perdió frente a Regatas Corrientes 77 a 59 con Pablo Osores (15 puntos) como figura destacada en el Verde.