Habrá 1.500 vacunadores en toda la provincia

Se prevé que el mes que viene empiece en el país la primera etapa del programa de vacunación contra la enfermedad del coronavirus. Corrientes contará con 1.500 vacunadores para atender a las 350.000 personas que forman parte de la población de riesgo.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, buscó transmitir tranquilidad de la población sobre la seguridad del origen de las vacunas.

“Las empresas y los países que están involucrados son sumamente serios. Hay una campaña ideológica contra Rusia”, reconoció Cardozo en una entrevista brindada a Radio Dos.

“Decir que es insegura y crear alarma es irresponsable. Los laboratorios involucrados en su elaboración, de cada una de ellas, cuentan con un prestigio científico internacional”.

“Corrientes va a garantizar tanto el almacenamiento como la distribución y la colocación”, aseguró el ministro.

“Tenemos ya 1.000 vacunadores y 500 más que se están capacitando. El exito del plan de vacunación depende de nuestra responsabilidad y estamos comprometidos”.

El ministro informó que la vacuna llegará de forma gratuita a 350.000 correntinos en la primera etapa destinada a la población de riesgo ya segmentada: personal de salud y seguridad, docentes, mayores de 60 y menores de 59 años con patologías de base.

Cardozo precisó que se vacunará a las personas que hayan tenido covid, pero no a embarazadas, ya que no hay suficientes ensayos en esta población en particular. También aclaró que esta vacuna se aplicará intramuscularmente en el brazo y no tiene contraindicaciones. Quien la reciba podría presentar febrícula, decaimiento y dolores leves en la zona durante las primeras 24 horas, como sucede con la aplicación de cualquier otra vacuna.

