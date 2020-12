Semana de definiciones en el Concejo para el presupuesto y la tarifaria 2021

Los proyectos de presupuesto y tarifaria 2021 serán nuevamente analizados hoy en una reunión con funcionarios de Hacienda a fin de avanzar con los despachos de ambos expedientes. En tanto Alfredo Vallejos, presidente del Concejo Deliberante, destacó el trabajo en conjunto y la necesidad de realizar ajustes en los costos para mantener los servicios.

En el marco de una reunión que tendrá hoy la Comisión de Legislación con el secretario de Hacienda de la Comuna, Marcelo Corrales, sobre el presupuesto y la tarifaria 2021, el reelegido presidente del Concejo Deliberante, el radical Alfredo Vallejos, dialogó con La Dos. Se refirió a la readecuación del precio del boleto y los tributos, y dijo que “ha pasado un año del último ajuste, tenemos un proceso inflacionario y no existe servicio que no haya aumentado en un año.

La mayoría de la gente plantea que el boleto no suba tanto. Pero si no hay ajuste, nos quedamos sin servicio; si no establecemos un cambio, vamos a tener problemas el año próximo”.

“Es un mecanismo de participación que generó expectativa en sus inicios. Este año es particular, influye la situación de pandemia y mucha gente no se mueve como lo hacía antes y también tiene que ver el hecho de que la audiencia vinculada a la tarifaria es modesta y por debajo de la inflación, no hay aumentos significativos”, dijo en relación a la importancia de la audiencia pública considerando la que se alista para el 21 de diciembre, correspondiente al incremento del boleto que propone que el viaje pase a costar $44.

No obstante, vale mencionar que los concejales José Romero Brisco (PA) y Esteban Ibáñez (Panu) propusieron que, como máximo, el costo de la tarifa llegue a los $40, mientras que desde la oposición ya aclararon que no acompañarán incremento alguno.

En tanto, en lo que respecta a la tarifaria 2021, que ya tuvo su primera lectura y su audiencia pública, se debe tener presente que en el encuentro de hoy se evaluarán algunos puntos que han sido modificados como consecuencia de su tratamiento y dadas algunas consideraciones en relación a los sectores más afectados por la pandemia. El expediente sería acompañado por la oposición y misma suerte correría el Presupuesto 2021.

Y a modo de balance del año, Vallejos también destacó la unidad de los concejales en el marco de un año de emergencia sanitaria y el trabajo coordinado con el intendente, Eduardo Tassano. Para luego ponderar también el “el diálogo permanente” con el Ejecutivo municipal para establecer las medidas legislativas y recordó también que “la relación entre la ciudad y Provincia, es muy buena, a nivel institucional y personal”, y explicó: “Tenemos la posibilidad de ser escuchados y trabajar en conjunto, es lo que señalamos durante la campaña”.

Asimismo, destacó la figura del gobernador, Gustavo Valdés: “Hemos cumplido la promesa de campaña de trabajo con Provincia y tenemos un gobernador que apoya la gestión municipal y a los vecinos”, aseguró.

Se debe tener presente que las sesiones extraordinarias se establecieron hasta el 22 de enero y se espera que desde la presidencia del cuerpo se convoque para aprobar los números 2021, que contemplan $6.854.600.182, que no tiene mayores inconvenientes y podría contar también con el voto positivo de la oposición, que considera que es equilibrado considerando la situación por la pandemia.

(MNR)