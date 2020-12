Russo juega al misterio y prepara un cambio para el duelo frente a Racing

Después del entrenamiento matutino previo al duelo ante Racing por la Copa Libertadores, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, parece decidido a no mover muchas piezas en el equipo después de lo que fue la trabajosa clasificación a cuartos de final ante Inter de Porto Alegre.

Si bien todavía no confirmó al once titular, todo parece indicar que finalmente habrá un solo cambio con respecto a los que lograron el pase a cuartos de final hace una semana. Quien saldría del equipo sería Julio Buffarini -que no tuvo una buena noche ante los brasileños en La Bombonera-, mientras que quien ocuparía su lugar sería Leonardo Jara, erigido como un comodín para Russo en los últimos partidos.

La otra novedad presente en la lista de convocados es la ausencia de Ramón Ábila, quien fue exigido en la práctica tras haber sufrido una dolencia en el muslo derecho. A pesar de esto, Russo decidió no convocarlo debido a que no pudo entrenar a la par de sus compañeros antes del duelo con la Academia. Por este motivo, el delantero seguramente será de la partida el fin de semana, cuando el Xeneize enfrente a Independiente por la Copa Diego Maradona.

De esta manera, el probable once de Boca para enfrentar a Racing en el Cilindro sería: Esteban Andrada, Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Edwin Cardona.

