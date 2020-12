Desacuerdo con las últimas aperturas

El jefe de Epidemiología del Hospital de Curuzú Cuatiá, Marcelo Grela, acentuó ayer que “las autoridades sanitarias no estamos de acuerdo con estas aperturas (de actividades turísticas en plena pandemia)”. El médico se mostró preocupado por un posible rebrote de casos y solicitó responsabilidad a la ciudadanía, porque considera que “un hisopado negativo no es garantía de no portar el virus”, expresó en una conferencia de prensa.

Grela, además, aclaró que sólo participó del encuentro con los medios por perdido del intendente y para aclarar a la comunidad que estás medidas de apertura pueden ocasionar un incremento en los contagios, por lo que pidió suma responsabilidad individual, informaron en el portal El diario de Curuzú.

A título personal, el doctor consideró que “hay que limitar los viajes, pero si los realizan deberán hacerlo con el mayor cuidado posible. Hay que estar atentos, por eso vamos a pedir cinco días de aislamiento para quienes llegan con hisopado negativo, así evitar un mayor brote”, afirmó.