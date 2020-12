Rumores de embarazo para Pampita: la curiosa respuesta de la modelo

Los rumores sobre un posible embarazo de Carolina "Pampita" Ardohain cada vez crecen con más fuerza. Si bien el año pasado también surgieron versiones al respecto mientras se desempeñaba como cantante del reality Bailando por un sueño de ShowMatch, lo cierto es que por entonces la conductora de Pampita Online lo negaba enfáticamente. En esta oportunidad, el panorama parece ser diferente.

Este miércoles, en el programa de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana, su conductor, Ángel de Brito, se refirió a dichos rumores con una peculiar frase. "No quiero contar la información que yo tengo de muy buena fuente", explicó el periodista. Por lo tanto, se comunicaron directamente con Pampita para saber de primera mano si ella y su marido, Roberto García Moritán, están efectivamente esperando su primer hijo.

"Vi lo que puso Ángel hoy y ya desde hace un tiempo está diciendo cosas, que estoy embarazada y eso", comenzó diciendo Ardohain en un audio enviado por WhatsApp a una de las panelistas del ciclo, Andrea Taboada. De todas formas, fue algo críptica en su respuesta.

"La verdad es que, como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros", concluyó la modelo, ante lo cual en el piso del programa se debatió sobre ese el término "esperar", mientras que el conductor reiteró que él tiene información fidedigna sobre el embarazo.

"Me dicen que está casi de tres meses, que para Navidad se cumplirían esos tres meses", detalló Taboada. "Ella tampoco dice que no. En el Bailando decía todo el tiempo que no, acá es cauta. Se la nota contenta y, sobre el final del audio, dice 'ya lo contaremos en su momento'", concluyó el conductor en su abordaje del tema, y añadió que la conductora ya está en tratativas para ser jurado del Bailando el año próximo, cuando regrese Marcelo Tinelli a la conducción.

El martes, a la modelo se la pudo ver junto a su ex, Benjamín Vicuña, en el acto de fin de año del jardín de infantes de Benicio, el menor de sus hijos. Ambos posaron con el pequeño para la foto, junto a sus otros dos hijos, Beltrán y Bautista. La imagen fue publicada por la cuenta @chusmeteando, mientras que Vicuña se tomó una selfie junto a Benicio y escribió "padre orgulloso" en una historia de Instagram de su cuenta oficial.

