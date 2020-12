Polémicas declaraciones de Rocío Marengo contra Germán Martitegui

Rocío Marengo fue la última participante eliminada de " MasterChef Celebrity" y una de las más polémicas por sus actitudes con sus compañeros. La mediática protagonizó varias peleas durante el reality de cocina, pero ahora reveló que hubo un fuerte episodio con Germán Martitegui que no salió al aire.

Marengo ya había sido eliminada de "MasterChef", pero volvió a ingresar al certamen en el repechaje. Sin embargo, dos semanas después fue eliminada nuevamente.

Lo extraño fue que ese día no participó del vivo que hacen Marcelo Polino y Flor Vigna todos los domingos con cada participante eliminado. Además, el lunes tampoco asistió a "Cortá por Lozano" como es costumbre cuando alguien abandona el reality.

Todo esto hizo crecer la versión de que Marengo se había ido enojada con la producción del programa y finalmente se conoció el motivo.

Según reveló Clarín, Rocío habría tenido un tenso cruce con el jurado Germán Martitegui, que hasta había sido catalogado como "maltrato" por Leticia Siciliani.

Al parecer, el hecho ocurrió cuando Marengo y el Mono de Kapanga discutían acerca de unos productos y el chef intervino para beneficiar al músico. "Nosotros estamos para jugar, vos estás para juzgar", disparó la modelo a lo que Martitegui le contestó contundente: "¡Callate y cociná!". Desde el balcón, Leticia Siciliani habría comentado: "Eso es maltrato".

"Sí, existió pero para mí es un capítulo terminado", aseguró Rocío al ser consultada por Clarín sobre lo ocurrido y agregó: "Para mí ya terminó Masterchef, les deseo lo mejor a todos. Cada uno sabrá qué hizo y quién es en la vida. Yo ya jugué y ahora sigo con mi vida. No quiero quedar como una mala perdedora, ya fue. Yo trabajo hace 20 años en este medio, con mis compañeros tuve la mejor siempre. Me eliminaron y ya está. Yo no hablo. Y cuando hablo... ¡hablo!".

Diario Show