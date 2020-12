Viviana Saccone presentó a su nueva pareja: “Me tiene muy enamorada”

Viviana Saccone volvió a apostar al amor y está en pareja con Aitor Miguens. La popular actriz publicó una foto junto a su novio en su cuenta oficial de Instagram y dio algunos pocos detalles sobre este hombre que conquistó su corazón, ya que suele ser muy reservada sobre su vida íntima.

“Ese muchacho me tiene muy enamorada”, declaró la actriz en una entrevista con El run run del espectáculo, el ciclo de que se emite por Crónica TV. “¿Qué te puedo contar? Se llama Aitor Miguens, es actor, es DJ y estamos hace casi un año...”, le dijo al conductor Fernando Piaggio.

Además, Viviana señaló por qué espero para blanquear su romance: “Había que ajustar algunas cosas todavía. Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe qué rumbos va a tomar las circunstancias”.

Durante cuatro años, Saccone estuvo en pareja con Santiago García Rosa, hasta que se separaron en agosto de 2018. Durante el tiempo que estuvieron de novios intentaron preservar los sentimientos más allá del qué dirán. Se enfocaron en lo que dicta el corazón, porque los 25 años de diferencia entre ellos, cifra en la cual todos se detenían, para ellos no resultó un contrapunto.

Mientras estaba con Santiago, la actriz se había referido al tema como una especie de dictamen final: “No me gusta que me pregunten por la diferencia de edad porque me parece machista. Eso es machismo en estado puro, porque cuando se da en forma opuesta, siendo el hombre más grande, no es un tema”.

Tras su separación, Saccone admitió que se llevaba bien con la soledad, sobre todo porque tenía a su familia presente. Y a la hora de elegir a una pareja, admitió que se dejaba llevar por la intuición. “No tengo un prototipo de hombre, creo que esas cosas pasan o no”, contó en El after de la previa, radio UrbanaBA.

En las redes sociales suele recibir varias invitaciones que la toman por sorpresa. “Es como un bombardeo, pero en el bombardeo no me prendo. Sí, en la medida en que puedo, contesto y saludo. Pero la verdad, es difícil que se genere algo por Instagram. También es verdad que es arriesgado salir con alguien que no conocés”.

Además, señaló que prefería incursionar en otras redes sociales. Otras que le generan más seguridad para este tipo de cuestiones. “Nunca digo nunca, solo que es arriesgado. Es más: para eso prefiero Tinder. El otro día le decía a una amiga que me lo voy a bajar porque ahí hay mayor conocimiento. En Instagram, primero que no alcanzo a leer todo, por la cantidad de mensajes que me llegan, y después que entablar una conversación de cero con alguien que no conocés, que entrés a ver su Instagram y veas el perrito, el paisaje, el pinito, la frase…”, sorprendió.

Ahora, la actriz disfruta de su relación con Aitor Miguens y por el momento no tienen planes de convivencia. Quizás en un futuro apuesten a convivir bajo el mismo techo. Pero van paso a paso, disfrutando del día a día, que es lo más importante.

Infobae