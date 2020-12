Putin dijo que la vacuna rusa es "segura y eficaz" y se la aplicará "apenas sea posible"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la vacuna rusa contra el coronavirus “es segura y eficaz” y que se vacunará "sin falta, apenas sea posible".

Asimismo, explicó que aún no lo hizo por no estar en la franja de edad de aquellos a quienes se la aplica.

"Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección de 96 a 97% según los expertos", enfatizó Putin y dijo que Rusia dispondrá el año próximo de "millones de dosis de vacuna".

El mandatario ruso habló sobre la Sputnik V en el marco de la conferencia anual que ofreció este jueves y en la que abordó diversos temas. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin cuando le preguntaron al respecto.

En Rusia la Sputnik V se aplica por el momento a personas de 18 a 60 años. "A la gente como yo la vacuna todavía no llega", dijo Putin, quien el 7 octubre pasado cumplió 68 años, y remarcó que la pandemia de covid-19 ha causado un "mar de problemas".

Sobre el modo en que Rusia la enfrentó, subrayó que lo hizo "con dignidad". "En parte, quizás, mejor que en otros países que con razón están orgullosos de su economía y del desarrollo de sus servicios sociales y sistemas sanitarios", agregó el presidente ruso.

Putin también destacó que "en el mundo no había ningún sistema sanitario preparado" para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus y que el sistema ruso "resulto más eficaz en comparación con los de otros país".

Hasta el momento en Rusia han muerto 49.151 personas de covid-19. Con un total de más de 2,7 millones positivos por coronavirus, ese país ocupa el cuarto lugar en el mundo por número de contagios detrás de Estados Unidos, la India y Brasil.

