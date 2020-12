Padres convocan a marchar el viernes para pedir justicia por sus hijos

En una carta abierta dirigida al pueblo de Paso de los Libres, padres que perdieron a sus hijos y esperan que la Justicia fije fechas o avance en las causas, convocan a marchar para pedir justicia. La cita es este viernes 18 de diciembre a las 17:00, con concentración en plaza San Martín.

“Dirigida al corazón de cada libreño en busca de igualdad y justicia para que prevalezca la verdad, para que no exista el olvido, escrita de puño y letra de quienes no tenemos paz por causa de la injusticia que se sufre en Paso de los Libres, juntos luchamos por una justicia que por derecho nos merecemos, somos padres amigos hermanos que hoy nos unimos para hacer de nuestras voces un grito de reclamo, por quienes hoy no podemos tener entre nosotros nuestros seres queridos, a quienes se les fue arrebatada la vida sin oportunidad alguna de defenderla”, dice el inicio de la carta.

“Hoy en este lugar y por todos los medios nos unimos, porque hoy somos uno, hoy somos Juan Cruz, somos Matías, somos Carolina, somos Rodrigo, somos Silvio, somos Víctor, somos Rosa, somos Guillermo, somos Valeria, somos víctimas de un sistema corrupto de jueces, fiscales y abogados que juraron con su vida velar por los derechos de las personas esos mismos que hoy no ven víctimas, sino un plan económico y financiero donde para quien tiene dinero la justicia prevalece y para quienes no, ésta no solo se venda los ojos, sino se tapa la cara ... pedimos justicia, pedimos ser escuchados, que al mirarnos en un espejo nos demos cuenta de que somos todos iguales. Que hoy este país sale adelante, ya que juntos luchamos para no dejarlo caer y hoy más que nunca pedimos la ayuda de cada ciudadano, de cada argentino, de cada libreño, para hacer que las voces de nuestros seres amados se escuchen desde el cielo hasta cada rincón de este suelo, hasta el corazón de cada padre, madre, hijo, sobrino, amigo, de cada ser en esta ciudad.

“Pedimos que, si alguien fue víctima de alguna injusticia se una a este grupo, que no nos gane el miedo, sepan no están solos, también convocamos a cada ciudadano nos acompañe el día viernes 18 de diciembre a las 17 horas a una marcha pacífica en reclamo de justicia y memoria de nuestros seres amados, partiendo desde la plaza San Martín”.

Las víctimas que esperan que la justicia avance en las causas son: Rodrigo Molina Veloso, Víctor Silva Gutiérrez, Matías Albornoz, Rosa Tejeda, Silvio Silva y Juan Cruz Almirón.

