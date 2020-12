Berón de Astrada: restricciones y objeción a un dictamen judicial

Una nueva controversia se generó ayer en el acceso a Berón de Astrada. Por un lado, el Municipio insiste en que las personas que deseen ingresar a la localidad deben cumplir con determinados requisitos como parte de un protocolo sanitario por la covid-19. Y por el otro, son varias las personas -con distintas actividades laborales- que sostienen que se están violando derechos constitucionales. En este contexto, a las decisiones judiciales adoptadas semanas atrás, ayer también se sumó una del Juzgado de Paz de la citada comuna.

“Aproximadamente a las 11, dos abogados de Corrientes (Capital) que tienen clientes en Berón de Astrada, intentaron ingresar a esa población para trabajar. Pero cuando llegaron al control que está en la intersección de la Ruta Nacional 12 y la Provincial 15, el personal policial y municipal les informó que no podían pasar porque existe una resolución que determina que deben tener un turno para ir a la Municipalidad, el Juzgado, el Banco, la Comisaría o el Hospital. Y que, además, tenían que exhibir el certificado de un hisopado con resultado negativo emitido con un plazo no mayor a las 48 horas. Ante esta situación, como les comentaron que yo ya estaba con otros casos similares, me contactaron”, comentó el abogado Guillermo Chas en diálogo con El Litoral.

Así fue que media hora después, presentaron un habeas corpus en el Juzgado de Paz de Berón de Astrada “porque consideramos que se está violando la libertad ambulatoria de los dos a través de una resolución municipal que les exige un hisopado y un turno previo, estableciendo así restricciones que ya no están vigentes en la Provincia porque estamos en fase cinco”, argumentó el mencionado letrado. Tras lo cual comentó que, en respuesta a la presentación que hicieron, “a las 16 me notificaron que el juez determinó que como las personas se retiraron del lugar, ya no existía más la restricción de la libertad ambulatoria. No entiendo lo que pretendía. Según su punto de vista ¿ellos tenían que permanecer a la vera de la ruta hasta que él tomara una decisión?”.

En este sentido, añadió “el juez dijo que la gente se retiró voluntariamente y eso no es así. Se fueron porque en el acceso les manifestaron que existía una resolución municipal que exige tanto un turno en un organismo como así también un hisopado. Es decir que la restricción persiste y claramente se incumple con normativa provincial, nacional y atenta contra el principio de supremacía constitucional que está contemplado en el artículo 31”.