Corrientes: desde las 14 se habilitan los permisos de fiestas de fin de año

El subsecretario de Sistemas y Tecnologías de Información (SUSTI), Federico Ojeda, anunció este jueves que el gobierno habilitará desde las 14 lospermisosespeciales para las fiestas de fin de año. Para quienes ingresen a Corrientes desde otras jurisdicciones podrán solicitar un permiso (válido para 5 personas) que incluirá hisopado gratuito. Los ciudadanos que deseen ir a otra localidad de la provincia deberán tramitar el permiso de turismo interno.

"El comité recomendó no abrazar ni besar a los adultos mayores. No reunir a más de 10 familiares y en lo posible en espacios abiertos. No compartir lugares cerrados con personas de riesgo", insistió.

En cuanto a los permisos, recordó que el hisopado se realiza desde los 16 años y que no es necesario realizar el hisopado para el turismo interno.