Bronca e impotencia, más allá de la pérdida económica

En diálogo con El Litoral, Bonapelch relató que si bien posee una pequeña cantidad de caballos, no se dedica concretamente a la explotación de los equinos, sino que más bien “es una cuestión de familia, esto viene de mi padre, de hace 40 años, y jamás tuvo este drama. Yo tengo hijos y sobrinos y utilizamos los caballos para pasear, para esparcimiento, y encontrarte con el animal de esa forma es muy duro; el último que encontramos era un caballo muy manso. Hace un tiempo, cuando pasó la primera vez, pensé que era un caso aislado y confié, pero ahora estoy realmente preocupado”, expresó.

En este sentido agregó que “más allá de lo material o la pérdida económica, para nosotros no es como una vaca que estamos acostumbrados a consumir, es más bien como que te coman un perro. Entonces me afecta la impotencia de no poder hacer nada. Cuando uno tiene otros problemas puede intentar buscar una solución o descargarte de alguna forma, pero acá te quedás con la bronca adentro, con el miedo de que puede volver a pasar y que por ahora no hay respuestas por parte de las autoridades”, finalizó.

(AB)