“Es importante que vuelva la Liga, así pueden volver todos”

Paolo Quinteros es un emblema de Regatas Corrientes y de la Liga Nacional de Básquetbol. El experimentado escolta se refirió a la actualidad del equipo, que se vio afectado por contagios de coronavirus.

“Estamos contentos con que los chicos ya estén dados de alta. Lo importante es eso y que transitaron bien todo lo del virus. Lamentablemente se tuvo que parar para ver donde estábamos parados y apaciguar los contagios. Todos sabíamos que la posibilidad de contagio existía. No fue nada bueno, pero esperemos que en esta segunda oportunidad se tomen todos los recaudos necesarios y no vuelva a pasar nada” sostuvo Quinteros en declaraciones a Uno contra uno Radio. El ex jugador de la selección Argentina también fue muy atinado al declarar que no es momento de buscar culpables, sino mas bien hacer lo posible para que la competencia retorne: “Cada uno tiene que hacer un mea culpa, no hay que buscar culpables y lo más importante es que La Liga vuelva cuanto antes, para que también las demás categorías puedan volver porque hay muchos chicos sin poder trabajar. Tenemos que ser el ejemplo de que se puede realizar y llevar adelante el básquet”.

“Los capitanes estamos teniendo reuniones con la AdJ, para tratar de buscar una solución a todo esto. Estamos buscando la alternativas para poder volver a jugar, aprender de los errores y si se puede, terminar antes de las fiestas”, dijo.