El apego ansioso

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Entonces, la persona con esta forma de relacionarse dirá: “Te mandé un WhatsApp y no me respondiste… aunque me clavaste el visto. ¿Qué pasa que no me contestas los mensajes? ¿Vos me querés a mí?”. En esta época vemos que mucha gente construye relaciones ansiosas con los demás, no solo con una pareja.

Esto sucede porque la persona es insegura y, como resultado, siente ansiedad por la separación y se pegotea. Expresa frases como “te necesito”, “¿dónde estás?”, “¡volvé pronto!”, “¿cuándo venís?”, “no te vayas”, “háblame”, etc. En realidad, lo que ocurre es que no puede calmar esa ansiedad y se vuelve muy dependiente del otro. Hay personas pegoteadas con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos. A consecuencia de esto, no puede explorar el mundo. Es como si mamá no lo hubiera podido terminar de calmar. Estas son algunas ideas típicas de alguien con apego ansioso:

l Miedo al abandono.

l Búsqueda constante de atención.

l “No es suficiente, dame más”.

l Preocupación constante (no logra calmarse, ni siquiera en presencia del otro).

l Respuestas ambivalentes que alternan entre rabietas y la necesidad de apegarse aún más.

l Tendencia a aferrarse.

l Control.

l Incapacidad de soportar la espera o la falta de respuesta.

l Incapacidad de explorar el mundo.

¿Cómo salir de este tipo de apego tóxico?

Básicamente de tres maneras:

a. Aprendiendo a expresar nuestros deseos y necesidades

Una cosa es tener una necesidad y otra cosa es ser un necesitado. Expresar necesidad es recordar que todos necesitamos de los otros porque somos seres gregarios interdependientes (con un “yo único” y un “yo compartido”). Hay ciertas cosas que yo me satisfago a mí mismo, pero hay otras para las que necesito compartir con el otro para que me ayude. Tener necesidad está bien; ser un necesitado, no.

b. Teniendo figuras de apego sanas

Tal vez nuestros amigos no son muchos, pero son esas personas, al igual que la pareja o los hijos, con quiénes nos sentimos seguros y relajados. Esas son nuestras “figuras de apego”. Todos tenemos a alguien con quien disfrutamos estar. Compartimos y nos sentimos relajados y contentos. Pueden ser pocas, pero son personas que nos llenan el corazón.

c. Siendo consciente de que una relación sana hoy sana nuestros modelos malos del pasado

Una relación sana, que incluye un apego sano, sana los apegos negativos del pasado. Si vos disfrutas de una pareja linda, esa relación saludable te sana los modelos viejos. Si vos tenés un buen amigo, con un apego seguro y tranquilo donde hay un ida y vuelta, esa relación linda te sana las malas relaciones de amistad del pasado.

Los seres humanos somos valiosos, y nos merecemos relaciones interpersonales sanas, satisfactorias que embellezcan nuestra vida.

El dato

Bernardo Stamateas

Instagram @berstamateas

facebook/bernardostamateas