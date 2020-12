Paula Chaves recordó el drama que vivió cuando su madre sufrió depresión y alcoholismo

Paula Chaves recordó su dura historia familiar luego de la separación de sus padres.

Fue en el programa "PH, Podemos Hablar", Telefe, donde contó lo mal que la pasó su familia cuando su madre cayó en una profunda depresión y el alcoholismo.

"Me tocó algo con mi mamá, a la cual amo con toda mi alma y de todo esto saqué algo muy lindo que es admirarla aún más. Mi mamá cuando se separó de mi papá cayó en una depresión muy grande y se volcó al alcohol, tuvo muchos años de una adicción muy fuerte al alcohol y a los antidepresivos, un combo letal, muy fuerte", recordó la modelo y conductora.

Y siguió con su fuerte historia: "Pasamos por un montón de estados. Un poco me hice cargo de mis hermanos, mamá la estaba pasando muy mal y nosotros por ella. Odio, amor, odio, no entender, no poder creer, pensábamos 'qué está haciendo con nosotros'".

"Después con los años entendí que ella venía de su pueblo, de Lobos, a Buenos Aires, se casó con su marido, entregó su vida entera a la crianza de sus hijos y de su casa. Y de un día para el otro se le terminó todo porque se separó de mi papá y no encontró rumbo en su vida, ni siquiera en sus hijos", finalizó.

PrimiciasYa