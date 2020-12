Zaira Nara contó cómo es la relación entre Wanda y su padre

Luego de que el perfil mediático que adoptó Andrés Nara abriera una grieta en su vínculo con sus hijas Zaira y Wanda, la modelo reconoció que el vínculo familiar logró mejorar notablemente.

Así lo contó la propia Zaira, luego de que Andy Kusnetzoff pidiera a sus invitados de PH, Podemos Hablar que se acerquen al punto de encuentro “los que alguna vez se sintieron padres de sus padres”.

“Mi mamá dedicó su vida a criarnos a Wanda y a mí. Después se separó de mi papá y como que se sintió con el nido vació porque una de sus hijas se fue a vivir a Europa y la otra también, aunque después volví. Fue como que se le fueron las nenas. Y sin que ella lo sepa era medio como una responsabilidad para nosotras”, comenzó diciendo la entrevistada en vivo.

“Y con mi viejo no me pasó de sentirme madre de él, pero sí me pasó de decir ‘me voy a poner en el lugar de él para ver qué me pasaría en su situación’, porque me pasaba esa controversia de que me molestaba verlo tan expuesto. A los cincuenta y pico le agarró esas ganas de mostrarse. Y en un momento dije ‘pará, ¿por qué me jode tanto que él salga en las revistas?’”, agregó.

Y cerró, sincera: “Me chocaba verlo sentado en un programa, pero lo terminé entendiendo porque si a mí me gusta mi laburo y me apasiona, ¿por qué no puede apasionarle a él también? Mi hermana no llegó aponerse en el mismo lugar, pero cada uno tiene su personalidad. La relación conmigo está bien y con Wanda mejoró”.

Ciudad.com