Nicole Neumann vivió una experiencia paranormal: “Perseguimos a un ovni por dos cuadras”

“Yo esperé toda la vida este momento, nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada, aunque hay gente que no se lo toma en serio”, dijo Nicole Neumann sobre una experiencia paranormal que vivió este fin de semana: la modelo y sus tres hijas vieron un ovni sobrevolando la zona donde tienen una casa de campo.

En diálogo con el Pollo Álvarez en el ciclo Nosotros a la mañana, la panelista explicó: “La verdad es que vimos algo suspendido, cerca de nuestra casa de campo. No era un avión porque se quedaba suspendido. Tampoco era un dron. Era del tamaño del techo del estudio, tenía una forma rara. Tenía luces de colores y cuando nos íbamos acercando despacito se iba metiendo más para adentro del campo”.

La periodista Sandra Borghi hizo un dibujo con la descripción que iba haciendo su compañera de trabajo. “Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. No quiero asegurar cosas que no sé, yo creo pero hay gente que no cree”, aseguró la conductora y panelista.

“Yo lo vi el sábado, pero me dijeron que es la tercera vez que aparece en la zona. A mí me divierten estas cosas esotéricas. Yo creo en la vida extraterrestre...”, señaló la panelista. “Lo vimos por un montón de tiempo, porque caminamos como dos cuadras siguiéndolo y ahí se empezó a alejar para el fondo... Las dos menores primero se asustaron pero después se coparon con la experiencia y salimos todos juntos. Los perros ladraban. Estaba a la altura de un helicóptero sobrevolando”, agregó Neumann.

Muchos famosos han contado experiencias paranormales que tuvieron, como por ejemplo Patricia Sosa. Cuando estaba participando en el reality Masterchef Celebrity de Telefe, la popular cantante explicó que decidió hacerse vegetariana por un motivo muy especial relacionado a los ovnis.

“Un día subí a un cerro muy alto. Fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano”, comenzó relatando entonces Patricia, captando la atención de todos sus compañeros. Y siguió: “Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapa de aquí para abajo -dijo señalándose el torso-. Y era muy difícil bajar, muy difícil”.

Sin que los chefs pudieran dejar de mirarla, la cantante siguió contando. “Entonces pensé: ‘¡Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer!’ Y en eso, una luz se puso en el camino y nos guió hasta la salida”, aseguró.

Infobae

¿Qué tiene que ver este relato místico con la decisión de Patricia de hacerse vegetariana? Pues el final de su relato dejó a todos atónitos. “Entonces, la señora contactada se dio vuelta y me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y no comí nunca más”, concluyó la artista.

Cabe recordar que, en más de una oportunidad, la esposa de Oscar Mediavilla relató sus experiencias sobrenaturales en el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, donde durante uno de sus shows al terminar un tema llamado “Luces”, llegó a ver veinte naves en el precipicio.