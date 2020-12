Malestar de remiseros por constantes ataques de menores

El fin de semana un grupo de menores volvió a atacar a pedradas a una remisería de la capital correntina.

Vicente Báez, propietario de la firma Remisses 237, dijo que “están todos identificados. La policía los detiene, están presos un tiempito y vuelven a hacer de las suyas”.

“Es lamentable lo que vivimos nuevamente. El chico de la filmación estaba preso. Pero salió y empezaron los líos otra vez en el barrio. Se manejan con una impunidad que sorprende”, dijo Vicente Báez, en declaraciones a La Dos.

“Este muchacho salió el viernes, y el sábado estuvo haciendo eso. Nos cuesta mucho poner seguridad privada”, agregó

Báez aseveró que “siempre pasa eso. Pasan en grupo, insultan, y después empezaron a los piedrazos. Nosotros pusimos rejas por eso. Felizmente no lastimaron a nadie. Ya no sabemos qué hacer”.

“La policía viene, pero ellos desaparecen y la policía no puede estar todo el día vigilando. Ellos se manejan con toda la impunidad. Roban al que pasa. No somos solo nosotros las víctimas de esta gente. Roban lo que sea. De día no están. Salen de noche”, dijo.

“No sabemos cómo hacen para salir tan rápido cuando caen presos. La policía los detiene, pero están unos días y salen”, insistió.

(NG)