Gianinna Maradona cerró su cuenta de Instagram: su explicación

No son días fáciles para Gianinna Maradona. Es que, desde la muerte de su padre el pasado 25 de noviembre, la ex del Kun Agüero se vio envuelta en incontables rumores y en las disputas en torno a la herencia del Diez. En esta oportunidad, fue noticia por haber cerrado su cuenta de Instagram. A pesar de que muchos especularon con que esta reacción se relacionaba con su hartazgo por los haters y las críticas que recibía, la hermana de Dalma explicó el motivo y sorprendió a sus seguidores de Twitter. “Cerré IG xq las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that!”, escribió en la red social del pajarito. Al parecer, su hijo habría viajado a Inglaterra para pasar las fiestas con su padre, el jugador del Manchester City. En ese mismo mensaje, una usuaria le contestó: “Hubiera borrado la app. Más fácil”, a lo que ella respondió categórica: “No xq seguiría existiendo la cuenta!”. Es decir, su intención fue desaparecer por completo de esa red social.

Por otra parte, unos minutos antes de publicar este tweet, la hija de Claudia Villafañe hizo otro descargo en esa misma red social. “Amo que dicen que estoy en campos de Roca y estoy en mi casa. Periodismo serio!”, escribió. El lugar al que hace referencia es el country donde residía su padre en Brandsen, justo donde quedó estacionado uno de los autos de alta gama que tenía el campeón del mundial 86, un BMW M4 coupé que el ex DT de Gimnasia usaba para llegar a los entrenamientos. Cabe destacar que ayer se inició la entrega de bienes de la colección de lujo de su padre, que incluye siete vehículos y una moto que fueron llevados en grúas hasta la puerta del estudio de Sebastián Baglietto, administrador de la herencia. Al parecer, la intención de ese tweet era desmentir su presencia en ese lugar. El jueves comenzó el traspaso formal de los bienes a manos de Baglietto, quien se reunió Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, último apoderado del ex capitán del seleccionado albiceleste. Y ayer por la mañana el letrado tuvo un cara a cara con la jueza.

Mientras tanto, la disputa por la herencia continúa y, hasta el momento, son cinco los herederos con derechos sobre la heterogénea fortuna (Dalma, Gianinna, Jana, Diego junior y Dieguito Fernando), más allá de que existen reclamos por paternidad en curso. Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y también su abogado, había hablado al respecto en Intrusos: “Mi función es cuidar el patrimonio de Dieguito, lo que yo haga beneficia a todos los herederos. Por eso, nos pusimos de acuerdo con todos los abogados”.

Hace unos pocos días, la hija menor de Claudia Villafañe había publicado en su Instagram, que por entonces estaba activo, una foto familiar para recordar a Maradona, en la que se veía a a ella muy sonriente abrazada a hijo, Benjamín y a su padre. También aparece Dalma junto a su hija, Roma, que en marzo cumplirá dos años. “¡Los amo para siempre!”, les dijo a su padre, su hijo, su hermana y su pequeña sobrina.

En esa misma publicación, un seguidor le dejó un comentario con mala intención. “De nada sirve, murió solo”. A lo que la joven respondió: “Sí, es cierto, yo con 31 años ya no dormía con él. En breve nos vamos a volver a encontrar y cuando me cuente te mando WhatsApp para contarte cómo fue. Mientras tanto, no creas todo lo que escuchás que cuentan las personas que ni siquiera lo conocían”.

