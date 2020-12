Luis Cámera: “Hay riesgo de adelantar la segunda ola para cuando todavía no estemos vacunados”

Luis Cámera es correntino y asesor del Ejecutivo Nacional en materia sanitaria y epidemiológica. En el día de ayer dialogó con Radio Unne y advirtió el alto riesgo que tiene Argentina de adelantar la segunda ola de contagios de coronavirus antes de la llegada de la vacuna.

Luis Cámera es médico clínico e integrante del Consejo Asesor de Infectólogos, grupo de profesionales que aconsejan al presidente Alberto Fernández en materia de lucha contra la enfermedad del coronavirus.

Mediante comunicación telefónica, participó del programa Ciudad Invisible de la Radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Insistió en la importancia de que los ciudadanos mantengan los estándares de cuidado en alto y para que se extiendan a lo largo del tiempo.

El médico alertó sobre las consecuencias del incumplimiento de las normas santiarias de prevención, que incluyen el distanciamiento social.

“Hay riesgo de adelantar la segunda ola para cuando todavía no estemos vacunados”, expresó Cámera.

El asesor presidencial explicó que “cada actor tiene que cumplir su rol”.

“El Estado, tratando de conseguir vacuna a la mayor velocidad, y que nos promete que entre enero y febrero tendremos vacunadas a 10 millones de personas. Por otro lado está el ciudadano común haciendo lo imposible para que el virus no se disemine y darle tiempo a los vacunadores”.

Al respecto, Cámera extendió su reflexión y precisó que “hay una parte que nos toca a nosotros. No podemos estar permanentemente pensado en el gobernador, en el intendente que nos tiene que decir qué hacer”.

Cámera reconoció que como sociedad “tenemos la ilusión de vacunarnos. Pero mientras tanto, para no contagiarnos, hay que cuidarnos. Al paso que vamos, la segunda ola es muy probable que ocurra antes de lo previsto”.

El médico indicó que hay una parte de responsabilidad en el ciudadano común, “tiene que entender que hay que colaborar en la lucha contra el virus”.

En línea con lo que se viene escuchando de diversos funcionarios locales y nacionales, Cámera también insistió en el rol de los jóvenes en las curvas de contagio.

“Los jóvenes se relajaron porque sienten que no les va a hacer nada y es por donde el virus progresa. Las personas entre 20 y 50 años son los que llevan la carga viral e infectan al resto. En todo el mundo pasa lo mismo”.

Sobre el período vacacional que está iniciando, manifestó sentir temor por las consecuencias de los descuidos: “Estamos teniendo un nivel de contagio alto en todo el país”.

Evaluó que las ciudades vacacionales son chicas y que carecen de una estructura sanitaria que pueda aguantar un brote de contagios de covid-19.

“El peligro existe. En todo el mundo aumentó entre un 30 y un 100% la tasa de mortalidad”, añadió el médico.

“Si antes en un lugar morían 100 pacientes por mes, por poner un número, hoy se mueren 130, 150, 200”, contabilizó.

Cámera buscó enviar un mensaje de concientización: “Es una batalla transitoria, no es una guerra que no va a durar para siempre, podemos hacer un esfuerzo para minimizar los riesgos, las pérdidas, para que la economía no se siga resintiendo”.

Luis Cámera nació en Corrientes y se graduó en la Facultad de Mecidina en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es reconocido por ser el creador del Programa de Medicina Geriátrica del Hospital Italiano, donde se desempeña profesionalmente.

(IRB)