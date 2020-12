PJ: alistan un nuevo mitin para el 30 de diciembre para continuar con el camino a la gobernación

Luego de los reclamos de un sector del justicialismo por una reunión que se realizó en Santa Lucía y que no incluyó a todos los sectores, ayer el intendente de la localidad reconoció que fue un error no haber invitado a Carlos “Camau” Espínola, mientras que el senador provincial Víctor Giraud habló que no sólo se pretende avanzar con la elección de los cargos partidarios, sino también con los cargos electivos en vistas al año electoral que se avecina.

Y tras los reproches de los sectores del peronismo que no fueron convocados, el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sanánez, en diálogo con Radio Sudamericana se refirió a la reunión que llevó adelante el PJ en Santa Lucía y reconoció que “fue un error, pero no iba a venir. La verdad es que lo de Camau se nos pasó. Yo hice lo que pude pero él no da señales”.

“Fue un error que se puede corregir porque el 30 de diciembre vamos a hacer una reunión similar en San Luis del Palmar”, dijo y reiteró que no está dispuesto a hacer un acuerdo con el Gobierno provincial. “En la provincia, el radical nunca aprendió a compartir”, resumió.

En tanto, el senador provincial Víctor Giraud también habló sobre la realidad del Partido Justicialista en Corrientes y dijo que “el delegado normalizador ha expresado la posibilidad de convocar para el 21 de marzo las elecciones, visto que están previstas en el PJ a nivel nacional. Hasta ayer no estaba la convocatoria. A partir de ahí, la idea de plantearle al interventor distintas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de votar no solamente en marzo, sino también podría ser abril o mayo. No es solamente votar para elegir los cargos partidarios, sino también la posibilidad de que se pueda elegir todo, cargos partidarios y cargos electivos”, manifestó. Y también avanzaremos con algunos planteos que no tienen nada que ver con la vida institucional de nuestro partido en Corrientes, y uno de los planteos sería que se haga no solamente una elección partidaria, sino también que se puedan elegir los cargos electivos, visto el desafío electoral del año que viene”, señaló.