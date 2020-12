Reclamaron la falta de federalismo en la aplicación de los programas nacionales de precios

Las áreas de Comercio de todas las provincias fueron invitadas a participar de una reunión virtual con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a cargo de Paula Español. Corrientes se hizo presente y dio a conocer sus inquietudes por la falta de federalización de los planes nacionales.

Juan José Ahmar dialogó con El Litoral sobre los pormenores del encuentro: “Se hizo un recuento de lo que ocurrió este año. La pandemia nos quitó la oportunidad de tener encuentros presenciales frecuentes pero se trabajó para mantener los canales de diálogo abiertos”.

Ahmar precisó que uno de los principales ítems fue la proyección del programa Precios Cuidados. Se estableció el compromiso de incorporar más productos y mayor variedad de marcas a partir del próximo año. De hecho, ya se dio a conocer un acuerdo entre el Gobierno nacional y The Clorox Company, fábrica que elabora productos de higiene de consumo masivo, de marcas como Trenet, Ayudín y Poett.

Por el contrario, el programa Precios Máximos no se renovará. El programa había sido lanzado al inicio del confinamiento, luego de que las autoridades percibieran aumentos desmedidos en alimentos y productos de higiene personal, entre otros.

“Abordamos también todo lo referido a la aplicación de Ley de Góndolas, fundamentalmente sobre a la incorporación de productos de las pequeñas y medianas empresas. Quedan 90 días para una aplicación progresiva. Por el momento se está produciendo un manual de buenas prácticas comerciales”, manifestó el subsecretario de Comercio

Una semana atrás, el Gobierno reglamentó la Ley de Góndolas que permitirá una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, tanto física como virtualmente, algo que posibilitará que las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas.

“La exigencia no llegará a cualquier almacén o negocio de cercanía”, aclaró Ahmar. “Está destinado a cadenas de supermercados con determinada extensión y superficie. Nos informaron que en enero se compartirán las pautas para poner la ley en funcionamientos y cuáles serán nuestras competencias como organismos de control”, aseguró.

Ahmar le comentó a este medio que en la reunión también manifestaron inquietudes sobre las dificultades de aplicación de ciertos programas en el interior del país.

“Como se quiso hacer hincapié en el fortalecimiento de ciertas propuestas, desde nuestro lugar también manifestamos nuestras inquietudes y manifestamos ciertos problemas para bajar programas que muchas veces no son tan federales como se anuncian”, señaló.

Ciertos sectores del interior, Corrientes incluido, explicaron a Español que en muchas ocasiones los proveedores no hacen llegar en tiempo y forma los productos, lo que dificulta la aplicación de los programas.

“Nosotros queremos colaborar con llevarle soluciones a la gente. Pero hay limitaciones que quedan por fuera de nuestras posibilidades”, lamentó Ahmar.

Este es el caso del anuncio que se hizo durante el fin de semana sobre la puesta en vigencia de un acuerdo entre el gobierno nacional y frigoríficos para la comercialización de tres cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles para las fiestas de fin de año, con una rebaja de hasta el 30% sobre los valores vigentes.

“Esto no llegó a Corrientes. Los cortes de carne no llegaron al interior, no salieron de Buenos Aires. El acuerdo era sólo con ciertos frigoríficos y con un límite de kilos. Probablemente quedó en Caba”.

Por el momento, la Subsecretaría de Comercio se encuentra abocada a controlar el cumplimiento de lo referido a las canastas navideñas, tanto nacionales como provinciales.

“Nuestra tarea es controlar que estén en el precio correcto, con la cantidad de productos y las marcas con las que fueron anunciadas”, indicó Ahmar.

Además, otra preocupación de la que la Subsecretaría se está ocupando es de los altos índices de movilidad que sostiene Capital. La circulación en la peatonal Junín aumentó de forma exponencial y Ahmar explicó que se trabajará para cuidar que se cumplan las medidas de distanciamiento y que los locales comerciales cumplan con las normas de bioseguridad vigentes.

(IRB)